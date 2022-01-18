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Yasmin Erbil isyan etti: Şöhret için iftira atmak 90’larda kaldı

#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Cansu Miasu Özlevi
Yasmin Erbil isyan etti: Şöhret için iftira atmak 90’larda kaldı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, hakkında ortaya atılan iddiayı yargıya taşıdı.

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Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi’nin kendisini üç farklı kadınla aldattığını açıkladı. “Söylemezsem Olmaz” programında o kadınlardan birinin Yasmin Erbil olduğu iddiası gündeme getirildi.

Erbil, tepkisini sosyal medyada dile getirdi: “İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin.”

Yasmin Erbil isyan etti: Şöhret için iftira atmak 90’larda kaldı

ONLARI TANIMIYOR

Yasmin Erbil’in avukatı Murat Teber de konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını açıkladı: “Bir TV programında müvekkilim Yasmin Erbil hakkında yalan, iğrenç ve insanlık onuru ile bağdamayacak şekilde asılsız ithamlar içeren ifadeler kullanılmıştır. Müvekkilim söz konusu kişileri hiçbir surette tanımamaktadır. Bu yalan ve çirkin ifadeleri kullanan muhatap hakkında tüm hukuki süreçler başlatılmıştır.”

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