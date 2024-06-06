Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın deniz keyfi

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Erbil önceki gün sevgilisi Yiğit Poyraz’la Ortakent’teki bir plajdaydı.
Denize giren Yiğit Poyraz, “Haydi aşkım!” diyerek genç kadını da yanına çağırdı. Suya giren Yasmin Erbil sevgilisine sarıldı. Genç âşıkların romantik anları objektife böyle yansıdı. (Kamil SÜMER)
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
PLAJDA KAS ŞOV
Gökhan Türkmen yoğun konser takviminde bulduğu ilk boşlukta soluğu Çeşme’de aldı.
Şarkıcı, plajda eşi Sinem Türkmen’e poz verdi. Düzenli olarak spor yapan ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Türkmen, o kareyi Instagram hesabında da paylaştı.
BAHÇE KEYFİ
Final bölümüyle büyük ses getiren “Yargı” dizisinin Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu, yoğun geçen çekim döneminin ardından eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç’la yaz aylarının tadını çıkarıyor.