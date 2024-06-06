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Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın deniz keyfi

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#Yasmin Erbil#Yiğit Poyraz#Bodrum
Yasmin Erbil ile Yiğit Poyrazın deniz keyfi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 08:25

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.

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Erbil önceki gün sevgilisi Yiğit Poyraz’la Ortakent’teki bir plajdaydı.

Denize giren Yiğit Poyraz, “Haydi aşkım!” diyerek genç kadını da yanına çağırdı. Suya giren Yasmin Erbil sevgilisine sarıldı. Genç âşıkların romantik anları objektife böyle yansıdı. (Kamil SÜMER)

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyrazın deniz keyfi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

PLAJDA KAS ŞOV

Gökhan Türkmen yoğun konser takviminde bulduğu ilk boşlukta soluğu Çeşme’de aldı.

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyrazın deniz keyfi

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Şarkıcı, plajda eşi Sinem Türkmen’e poz verdi. Düzenli olarak spor yapan ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Türkmen, o kareyi Instagram hesabında da paylaştı.

BAHÇE KEYFİ

Final bölümüyle büyük ses getiren “Yargı” dizisinin Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu, yoğun geçen çekim döneminin ardından eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç’la yaz aylarının tadını çıkarıyor.

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyrazın deniz keyfi


Burcu Denizer, eşinin bahçede minik bebekleriyle oynadığı anları fotoğraflayıp Instagram sayfasında paylaştı. Baba-oğulun keyifli halleri beğeni topladı.

 

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#Yasmin Erbil#Yiğit Poyraz#Bodrum

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