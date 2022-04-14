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'Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım'

#Estetik Yaptıran Ünlüler#Estetikli Ünlüler#Botoks
Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

MEYRA, İpek Açar’ın TRT Müzik’te bu akşam ekrana gelecek programı “İpek Yolu”nun konuğu oldu.

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'Allah’ın verdiği yüze dokunulmaz'

Meyra, 6 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşturduğu nostaljik şarkı “Boş Çerçeve”yi seslendirdi. İkili ayrıca İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde Alper Kömürcü direktörlüğünde düet yaptı.

Meyra, sohbet sırasında estetik hakkında düşüncelerini de paylaştı: “Yaşım 40’ın üzerinde ama Allah’ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yaptırıyorum. Estetik ameliyata karşıyım.”

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

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Beste de modaya uydu

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

Görenler tanımadı

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı.

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

Fransız askısı yaptırdı

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

'Nolur bana dua edin'

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

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Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

Göz kapaklarını aldırdı
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İşte yeni halim!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

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Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

14 kez bıçak altına yattı

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

Rekor Deniz'in

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

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Modayı Seda başlattı

57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

Yaşım 40’ın üzerinde ama estetik ameliyata karşıyım

 Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

 

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#Estetik Yaptıran Ünlüler#Estetikli Ünlüler#Botoks

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