Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'una veda... Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlanıyor

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 12:47
5 Ekim'de hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Arsoy, bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Türk sinemasının ilk havacılık filmi olan Şafak Bekçileri'nin hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlenen Göksel Arsoy'un cenazesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı çelenk gönderdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı subayları da Göksel Arsoy'un cenazesindeki yerlerini aldılar.
Usta oyuncunun tabutuna Türk bayrağının yanı sıra gönül verdiği Galatasaray'ın da bayrağı örtüldü.