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Yasemin'den al haberi: Kerem ile Melisa 6 aydır beraberler

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#Yasemin Özilhan#Kerem Bürsin#Melisa Tapan
Yaseminden al haberi: Kerem ile Melisa 6 aydır beraberler
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 07:50

Yasemin Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bürsin’in Melisa Tapan’la ilişkisi hakkında bilinmeyenleri anlattı: “6 aydır beraberler. Kerem’in keyfi çok yerinde.”

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SÜRPRİZ İLİŞKİ

Kerem Bürsin, rol aldığı “Mavi Mağara” filmi için röportaj verirken özel hayatında birinin olduğunu söylemiş, daha sonra ünlü oyuncunun Sabancı Ailesi’nin torunu Melisa Tapan’la ilişki yaşadığı yazılmıştı. Çiftin 2 aydır birlikte olduğu konuşulurken, Kerem Bürsin’in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan ilişkinin daha önce başladığını söyledi.

Yaseminden al haberi: Kerem ile Melisa 6 aydır beraberler

ÇOK MUTLULAR

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Özilhan, muhabirlerle sohbeti sırasında Bürsin hakkında konuştu. Özilhan, arkadaşının mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Kerem yeni açıkladı ama 6 ay oldu. Çok mutlular, 6 aydır güzel bir ilişki içerisindeler. Kerem çok yoğun olduğu için henüz biz de bir araya gelemedik ama keyfi çok yerinde.” 

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Yaseminden al haberi: Kerem ile Melisa 6 aydır beraberler

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#Yasemin Özilhan#Kerem Bürsin#Melisa Tapan

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