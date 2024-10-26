Yasemin'den al haberi: Kerem ile Melisa 6 aydır beraberler

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SÜRPRİZ İLİŞKİ



Kerem Bürsin, rol aldığı “Mavi Mağara” filmi için röportaj verirken özel hayatında birinin olduğunu söylemiş, daha sonra ünlü oyuncunun Sabancı Ailesi’nin torunu Melisa Tapan’la ilişki yaşadığı yazılmıştı. Çiftin 2 aydır birlikte olduğu konuşulurken, Kerem Bürsin’in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan ilişkinin daha önce başladığını söyledi.

ÇOK MUTLULAR



Önceki gün Etiler’de görüntülenen Özilhan, muhabirlerle sohbeti sırasında Bürsin hakkında konuştu. Özilhan, arkadaşının mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Kerem yeni açıkladı ama 6 ay oldu. Çok mutlular, 6 aydır güzel bir ilişki içerisindeler. Kerem çok yoğun olduğu için henüz biz de bir araya gelemedik ama keyfi çok yerinde.”

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