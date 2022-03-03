Yasemin Yürük kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Yasemin Yürük, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hepsi Grubu üyelerindendir. Lütfü Banat İlköğretim okulu ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitimini sürdürmüştür. Son olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

Çok küçük yaşlardan itibaren üç mesleğe gönül vermiştir. Bunlar boksör, oyuncu veya balerin olmaktır. Dedesinin konservatuvarı girmelisin önerisi ile konservatuvar sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Okul döneminde ise bir grup kurarak müzik dünyasına giriş yapmıştır. Müziğe başladıktan sonra sahne ile ilgili tecrübe kazanmış, ayrıca tiyatro eğitimi alma şansı yakalamıştır. Günümüzde ise oyunculuğa ağırlık vermektedir.

Geçmiş yıllarda Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Balesi’nde çeşitli oyunlarda sahne almış, şan, piyano ve oyunculuk eğitimleri almıştır. Hayatının her döneminde ciddi bir şekilde spor ile ilgilenen başarılı isim, Hepsi Bir isimli dizide de rol almıştır. İlk dizi oyunculuk deneyimini Bir Ferhat ile Şirin Hikâyesi isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Hepsi Bir grubunda Gülçin Ergül, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı ile birlikte büyük başarıların altına imzasını atmıştır.

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Reklam jingleları seslendirmiş ve aynı zamanda Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı güldürü programında yer almıştır. Yasemin Yürük aslen Mersin’lidir, yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir. 2015 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Güle Güle adlı komedi ve güldürü programında yer almıştır.