Yasemin Şefkatli duyurdu... İdo Tatlıses hastanelik oldu

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Hastane odasından paylaşım

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz çocukları Sinan Emir ve İbrahim Ayel’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Çiftten bu kez sağlık haberi geldi. Rahatsızlanan İdo Tatlıses, tedavi için hastaneye başvurdu. Yasemin Şefkatli ise eşinin hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“Virüslü kocam”

Şefkatli, eşinin fotoğrafına esprili bir not düşerek, “Virüslü kocam” ifadelerini kullandı.

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Kısa sürede takipçilerinin ilgisini çeken paylaşımın ardından çok sayıda kişi, İdo Tatlıses’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun nasıl olduğu ise merak konusu oldu.