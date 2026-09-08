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Yasemin Şefkatli duyurdu... İdo Tatlıses hastanelik oldu

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#İdo Tatlıses#Yasemin Şefkatli#Hastane
Yasemin Şefkatli duyurdu... İdo Tatlıses hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 13:23

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi eşi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Hastane odasından paylaşım

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz çocukları Sinan Emir ve İbrahim Ayel’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Yasemin Şefkatli duyurdu... İdo Tatlıses hastanelik oldu

Çiftten bu kez sağlık haberi geldi. Rahatsızlanan İdo Tatlıses, tedavi için hastaneye başvurdu. Yasemin Şefkatli ise eşinin hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli duyurdu... İdo Tatlıses hastanelik oldu

“Virüslü kocam”

Şefkatli, eşinin fotoğrafına esprili bir not düşerek, “Virüslü kocam” ifadelerini kullandı.

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Kısa sürede takipçilerinin ilgisini çeken paylaşımın ardından çok sayıda kişi, İdo Tatlıses’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun nasıl olduğu ise merak konusu oldu.

 

 

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#İdo Tatlıses#Yasemin Şefkatli#Hastane

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