Yasemin Sakallıoğlu göz kalemiyle kitap imzaladı!

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Komedyen yurt dışı turnesinin güzel geçtiğini söyledi: “Yeni turneden döndüm. Oradaki vatandaşlarımızla kucaklaşmak benim için çok özel bir andı. Kadın komedyenler arasında geniş kitlelerle bir araya gelen tek ismim.”

Komedyenin yoldan geçen bir hayranı çantasından Sakallıoğlu’nun “Dış Güzellik Yasaklansın Ruh Güzelliğine Geçelim” kitabını çıkardı.

Şaşkınlık yaşayan komedyen, göz kalemiyle kitabı imzaladı ve “Kurgulasak bu kadar olmazdı” dedi.

'İNSANLARA KOMİK Mİ' DİYE SORARDIM!

Yasemin Sakallıoğlu, katıldığı programda neden komedyen olduğunu anlattı: “Ben çok çirkin bir çocuktum. İnsanlar beni ‘Aman ne tatlı bir çocuk’ diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım.”

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Çocukluk yıllarından beri komik olmanın kendisi için önemli olduğunu söyleyen oyuncu: “Ben çok çirkin bir çocuktum. ‘Çocuğun çirkini olur mu?’ demeyin ben öyleydim çünkü. İnsanlar beni ‘Aman ne tatlı bir çocuk’ diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım küçükken. İnsanlara da ‘Komik mi?’ diye sorup onay alma ihtiyacı duyardım.” ifadelerini kullandı.

DELİKANLI KADINIMDIR

Sakallıoğlu, konservatuvara 28 yaşında başladığını söyledi: “Annemin evlenmemi istediği zamanda ben konservatuvara girdim. 28 yaşında başladığım için biraz tuhaf bir durumda da kaldım. Sınıf arkadaşlarımın hepsi benden 10 yaş küçüktü.” Ünlü komedyen ayrıca eşiyle evlenmeden önce toplantı yaptıklarını açıkladı: “Dedim ki ‘Biz sevgili olacaksak bu telefonda benim canımı sıkacak, senin flörtleşme ihtimalin olan, yarıda kalan, kenara koyduğun insanları sil.’ Ben onun cep telefonundaki mesajlarına bakmam sadece şifresini bilirim, girmem. Gerçekten çok delikanlı bir kadınım.”