Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Ece Erken'den şaşırtan iddia!

TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programının sunucularından Ece Erken, çifte yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak, çiftin boşanma aşamasına geldiğini öne sürdü.

Erken, Özilhan çiftine henüz ulaşamadığını ancak bu bilgiyi güvenilir kaynaklardan edindiğini söyledi.

Çift geçmişte de benzer iddialarla gündeme gelmişti. Özellikle İzzet Özilhan'ın sosyal medya hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşine ait bazı fotoğrafları silmesi, boşanma dedikodularını güçlendirmişti.

Ancak çift, bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

FİLM GİBİ TANIŞMA HİKAYESİ

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan’ın tanışma hikâyesi, adeta bir dizi senaryosunu aratmayan romantik bir öyküye sahip.



Yasemin Özilhan, bir röportajında bu özel anı şu şekilde anlatmıştı:

“İzzet bir dönem Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermiş. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş ‘Nasıl ulaşabilirim’ diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki ‘Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.’ İzzet bakıyor, beni görüyor. ‘Ben de bu kızı arıyordum’ diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz.”

Bu tesadüfi karşılaşma, 2011 yılında evlilikle taçlandı. Çiftin bu evlilikten Emine (2012) ve Ela (2013) adlarında iki kızları dünyaya geldi.

Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında son vererek ailesine odaklandı. Ancak 2019 yılında “Mucize Doktor” dizisinde “Doktor Ela” karakteriyle konuk oyuncu olarak ekranlara geri döndü.