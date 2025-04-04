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Yasemin Minguzzi: Binlerce Ahmetim var artık

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#Yasemin Minguzzi#Mattia Ahmet Minguzzi#Andrea Minguzzi
Yasemin Minguzzi: Binlerce Ahmetim var artık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 09:45

KADIKÖY’deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi, uzman psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis” programına konuk oldular.

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Minguzzi ailesi acılarını ve Ahmet’in hikâyesini anlatırken Yasemin Minguzzi, “Ahmetim gitti ama binlerce Ahmetim var. Kar topu gibi büyüyoruz, durmayacağız” dedi.

Başka Ahmetler olmaması için adalet arayışlarını dile getiren Yasemin Minguzzi “Benim için ayakta durmak çok zor, ben yas sürecine bile giremedim. Bir mucize getirmişim bu dünyaya. İnsanlar da şimdi bunu görüyorlar, onun ışığını görüyorlar” dedi.

Yasemin Minguzzi, 10 Nisan’daki duruşma öncesinde “Davada ne sonuç çıkarsa çıksın bana oğlumu getirmeyecek” sözleriyle acısını dile getirdi.

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Ahmet’in bıçaklandığı günü gözyaşlarıyla anlatan anne, “Bu işin peşini bırakmayacağım. Hak ettikleri cezayı bulsunlar ondan sonra bir nebze rahatlayacağım. Ben şu an araftayım rüyadayım, hiçbiriniz bana gerçek gelmiyorsunuz” sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

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Baba Andrea Minguzzi ise “Ahmet melek oldu. Ahmet bir misyon verdi bize, elimizde sadece bu kaldı. Bir çocuk bile kurtarabilirsek mutlu oluruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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#Yasemin Minguzzi#Mattia Ahmet Minguzzi#Andrea Minguzzi

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