Yasemin Kay Allen: Hayat kadını rolü isterdim

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Oyuncu Yasemin Kay Allen ve hem oyuncu hem talk şov sunucusu olan Sergen Deveci, dijital platformda yayınlanan “Dayı Şov”a konuk oldu. Sergen Deveci ünlü Türk şovmenleri tek tek taklit ederken, Yasemin Kay Allen ise yaptığı esprili açıklamalarla dikkat çekti.

‘Dayı’nın kariyerinde ilerlemek için akıl hastasını oynaması gerektiğini söylemesi üzerine Allen, “Hayat kadınını oynamayı çok isterdim. Ama benden beklenen şey topuklu ayakkabımı giyip elime detoks suyunu alıp laf sokmam” yanıtını verdi. Kendisine ‘snob’ diyenler olduğu hatırlatılması üzerine ise oyuncu “Belli zevkleri olan bir insanım. Taviz de vermiyorum bazen. Bu beni eğer snob yapıyorsa” dedi.





PİZZACIDA ÇALIŞTI

Çocukluğu Avustralya’da geçen Allen, geçmiş yıllarda pizzacıda çalışırken yaşadığı bir anıyı anlattı: “Bir gün depo alanına girdiğimde buzların üzerinde elim kadar bir böcek gördüm. Önce kıyamadık. ‘Öldürsek mi atsak mı?’ diye düşünürken, ‘biraz tehlikeli bir şeye benziyor’ dedik. Sonra dünyanın en ölümcül örümceklerinden biri olduğunu öğrendik. Arkadaşlar hemen öldürdü.”

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TELEVİZYON DİZİLERİ ÇOK GARİP

İngiliz asıllı olan ve orada “Strike Back” isimli bir dizide oynayan Yasemin Kay Allen, yurtdışında çalışmakla Türkiye’de çalışmak arasındaki farkı şöyle anlattı: “Çok eğlenceliydi. 12 saati geçince yapımcı gelip seti durduruyor. Buradaki gibi sürmüyor. Aslında farklı olan Türkiye’deki dizilerin çekiliş şekli. Dijitalde iş daha düzgün, daha profesyonel ilerler. Garip olan şey televizyon dizileri.”