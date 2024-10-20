Yasemin-İdo Tatlıses çifti, evlerinin kapılarını Kelebek’e açtı! 'Şimdi tam bir aile olduk'

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◊ Nasıl gidiyor çocuklu hayat?

- Yasemin Tatlıses: Çok güzel. Hayat bize gerçekten şanslı davrandı. İki çocuk birden verdi. Zorlukları da var ama çok keyifli...

- İdo Tatlıses: Anneye zor tabii, baba için daha kolay oluyor bu işler. Yasemin’in zorluk çektiğini görünce bazen üzülüyorum. Ama sonra üçüne bakınca çok mutlu oluyorum.

◊ Yardımcı oluyor musunuz eşinize?

- İdo Tatlıses: Her dakika “Altlarını değiştireyim”, “Ben uyutayım” filan demiyorum ama elimden geldiğince yardımcı oluyorum.

◊ Neler değişti hayatınızda?

- Yasemin Tatlıses: En basiti, geçenlerde İdo’yla bir seyahat planımız vardı. Çocuklardan uzaklaşmayalım diye iptal ettik. Her planımızı onları düşünerek yapmamız gerekiyor. Bu bizim için çok köklü bir değişim.

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- İdo Tatlıses: Aynı anda uzaklaşamıyoruz. Arkada güvenilir birini bırakmak istiyor insan.

- Yasemin Tatlıses: Annelerimiz başlarından bir dakika olsun ayrılmıyor zaten. İdo çocuklara çok düşkün. Onlar doğduktan 15-20 gün sonra bir gün baktım ağlıyor. “Ne oldu?” dedim, kötü bir şey oldu zannettim. “Göz göze geldik” dedi. Bir erkeği çocuğuyla bağ kurdu diye ağlarken görmek hem keyifli, hem komik.

- İdo Tatlıses: Bana güldü o an, fena oldum.

ESKİDEN BİRBİRİMİZE KARŞI DAHA FEVRİYDİK

◊ Anne-baba olmak ilişkinizi nasıl etkiledi?

- İdo Tatlıses: Şu anda tam aile olduğumuzu hissediyorum. Daha 9 ay oldu, çok da yeni. İnşallah böyle gider.

- Yasemin Tatlıses: Eskiden üzerimizde bu kadar sorumluluk yoktu, birbirimize karşı daha fevriydik. Çocuklar olduktan sonra daha nahif, daha düşünceli olmaya başladık.

◊ İkizler hanginize daha düşkün?

- Yasemin Tatlıses: İkisi de babacı. İdo odadan çıksın kıyamet kopuyor!

- İdo Tatlıses: Şimdi daha da iyiyiz. Yasemin “Ne güzel ya, günde 1 saat seviyorsun, senin için ağlıyorlar” diyor. Yasemin zaten yorulduğu için bir de onlarla oynayamıyor. Ben oynadığımda, o pozitifliği ben alıyorum!

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◊ Üçüncü evlilik yıldönümünüz için parti verdiniz. Fikir kimden çıktı?

- Yasemin Tatlıses: Daha önce yaptığımız bir plan vardı. Onu hayata geçiremeyince arkadaşlarımızla bir şeyler yapalım dedik. Fikir İdo’dan çıktı, birkaç günde organize ettik.

- İdo Tatlıses: Ülkede öyle bir hale geldik ki, yüzlerin gülmesi zor. Bir şekilde de devam etmemiz gerekiyor ya hayata, en güzeli dostlarımızla bir arada olmak dedik. Güzel de oldu.

- Yasemin Tatlıses: Çok sosyalleşen insanlar olmadığımız için, bunu bir kez yapalım ve çok güzel olsun dedik.

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EFENDİ OLDUĞUMUZ İÇİN SEVİLİYORUZ

◊ Siz göz önünde olan bir çiftsiniz. Bunun dezavantajlarını yaşadığınız oluyor mu?

- İdo Tatlıses: Dezavantajı yok, avantajı var. Biz saçma sapan tavırları, söylemleri olan bir çift olmadığımız ve efendi olduğumuz için seviliyoruz. Umarım bozulmaz.

- Yasemin Tatlıses: Seven kadar sevmeyen de vardır belki ama bize yansıtmıyorlar. Şimdi çocuklara karşı da insanlar çok pozitif, buna da mutlu oluyorum.

◊ Birbirinizin en çok hangi özelliğine âşıksınız?

- Yasemin Tatlıses: İdo düşünceli biri. Eğer karşısındakini mutlu etmek istiyorsa, elinde ne fırsat varsa kullanıyor. Tanıştığımız günden beri İdo’nun en çok bağlı olduğum özelliği bu. Önceliği hep annesi, babası, ben ve çocuklar.

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- İdo Tatlıses: Ben Yasemin’in her şeyine âşık oldum. Sinirlenişine, sevişine, bakışına, düşünmesine, düşünmemesine, her şeyine...

◊ Yasemin Hanım, en çok ilgi gören influencer’lardan birisiniz. Neden sizce?

- Yasemin Tatlıses: Şunu fark ediyorum; herkes Instagram’da o kadar güzel ki! İnsanların paylaşımlarına bakıyorum, ev halleri bile çok güzel. Ben öyle değilim. Çocuklarla oynarken, İdo’yla paylaşım yaptığımda filan bazen pijama oluyor üzerimde. O doğallık geçiyor karşı tarafa. Olduğum gibi davranıyorum. Mesela doğumdan sonra yaşadığımız sağlık sorunlarını paylaşmayabilirdim. Ama ben de zor zamanlardan geçebiliyorum. Ve her şeyin kusursuz olduğu bir hayat yansıtmıyorum.

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◊ İkizlerden İbrahim Ayel kalp ameliyatı olmuştu, şu an sağlık durumu nasıl?

- Yasemin Tatlıses: Çok şükür çok iyi.

◊ Çok geçmiş olsun... İdo Bey, kendi babanız gibi bir baba mısınız? İbrahim Tatlıses’in size davranışlarından feyz alıyor musunuz?

- İdo Tatlıses: Babam geceleri sahneden döndüğünde beni uyandırır, benimle oyunlar oynardı. Şakayla dövüşürdük. Her gece bunu yapardık neredeyse. Ben de bekliyorum, çocuklar o yaşa gelsin, bir şekilde yapacağım. Babamdan çok güzel şeyler gördüm. Adamlığı da ondan öğrendim. Allah’a şükrediyorum. İnşallah kendi çocuklarımı da benim büyüdüğüm gibi yetiştirebilirim.

BİLDİĞİMİ YAPIYORUM

◊ Yeni bir single geliyor. Detayları sizden dinleyelim...

- İdo Tatlıses: Yedi şarkı hazır. Onları tek tek çıkaracağım. Babamın “Allah Allah” şarkısını okudum, önce o geliyor.

◊ Babanız müzik çalışmalarınız için ne gibi yorumlar yapıyor? Eleştiride bulunduğu oluyor mu?

- İdo Tatlıses: Eleştiriyor. Mesela “Sen” şarkım için “Bu patlamaz” dedi, 238 milyon izlenmeye ulaştı şarkı! Ama babama dinlettiğim hali hakikaten tutmayabilirdi. Babama dinlettikten 3 hafta sonra filan çıkardık şarkıyı. Babamın eleştirisi genelde 10 üzerinden 8 tutuyor.

◊ Babanızı dinliyorsunuz o zaman.

- İdo Tatlıses: Dinliyorum ama yine kendi bildiğimi yapıyorum. Haklı bulduğum konuları hemen uyguluyorum, bana doğru geleni öyle bırakıyorum.

◊ Sanat dünyasının en önemli isimlerinden birinin oğlu olmanın hayatınızda bir dezavantajı oldu mu?

- İdo Tatlıses: Gençken, bir yerin müşteri hizmetlerini aradığımda, adımı sorduklarında “İbrahim Tatlıses” diyordum. “Dalga geçmeyin beyefendi” diyorlardı, kapatıyorlardı suratıma. Tek dezavantajı bu. Başka bir dezavantajını görmedim.

KISA KISA

◊ En kıskanç hanginiz?

- İdo Tatlıses: Benim.

- Yasemin Tatlıses: Olaya göre değişiyor.

◊ En dağınık hanginiz?

- Yasemin Tatlıses: İdo.

- İdo Tatlıses: Hadi ben olayım.

◊ En romantik hanginiz?

- Yasemin Tatlıses: Ben.

◊ En panik yapan hanginiz?

- Yasemin Tatlıses: İdo.

- İdo Tatlıses: Ben neymişim!

- Yasemin Tatlıses: Hele ki çocuklar konusunda.

◊ En tutumlu ve en savruk hanginiz?

- Yasemin Tatlıses: En tutumlu benim, en savruk İdo.

◊ En eğlenceli hanginiz?

- İdo Tatlıses: Hakkımı yersin artık!

- Yasemin Tatlıses: Hakkını yemem, ben Yasemin diyeceğim!