Yasemin Allen sıfır park etti

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Hasta olan kedisini veterinere getiren Yasemin Allen, aracını yol kenarındaki iki otomobilin arasına, hiç boşluk kalmayacak şekilde güçlükle sığdırdı. Oyuncu bir ileri, bir geri manevralarla milimetrik şekilde park etmeyi başardı.

“Kedim hastalandı, önemli bir şey değil ama iyi olduğundan emin olmak istedim” diyen Allen, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren babası Dudley Allen hakkındaki sorular üzerine de “Çok ama çok üzgünüm. Fazla konuşmak istemiyorum” demekle yetindi. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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New York dönüşü

Serenay Sarıkaya, Amerikan Türk Topluluğu Galası için gittiği New York’tan döndü.

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen oyuncu, “Amerika’nın bizim sektörü onurlandırdığı bir geceydi, güzel geçti” dedi. Sarıkaya, ilk defa galada bir araya geldiği Hande Erçel’le ilgili soruları “Çok tatlısınız” diyerek geçiştirdi. (Sayit DURMAZ)

Kapadokya aşkına

Fenerbahçeli futbolcu Edin Džeko ve eşi Amra Džeko, çocuklarıyla birlikte Kapadokya’ya gitti.

Sıcak hava balonuna binen aile, ayrıca yer altı şehrini gezdi, halı dokuyup çömlek yapmayı denedi. Amra Džeko, sosyal medya paylaşımında Kapa-dokya’ya hayran kaldıklarını söyledi: “Kapadokya’ya âşık oldum. Kesinlikle hayattaki en güzel deneyimlerden biri. Mutlaka görülmeli.”

Yeni tarihler

BKM organizasyonuyla sahnelenen “Ata Demirer Gazinosu”nun yeni tarihleri açıklandı.

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Ata Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestranın eşlik ettiği “Ata Demirer Gazinosu”, 8-26-27 Kasım’da Zorlu PSM’de, 12-13 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 12 Şubat 2025’te de Congresium Ankara’da seyirciyle buluşacak.

Doğum günü kutladılar

Murat Kurşun önceki akşam eşi Asena Kurşun’un doğum gününü Etiler’deki Azize’de kutladı.

Şarkıcı, eşine özel tasarlanmış bir yüzük hediye etti. Kutlamada romantik anlar da yaşandı. Çift, bu özel gecede mutluluklarını dostlarıyla paylaşarak, müzik ve aşk dolu anılar biriktirdiklerini söyledi. Murat Kurşun ayrıca sahneye çıkarak performans sergiledi. (Sayit DURMAZ)

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Gönüllü elçi olduk

Züleyha Ortak önceki gün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Darülaceze’yi ziyaret etti. Sanatçıya, MasterChef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın ve Mahizer Baklavaları sahibi Yuliya Palamarchuk eşlik etti.

Ünlü isimler, Darülaceze sakinlerine tatlı ikram edip sohbet etti. Darülaceze sakinlerine mini bir konser de veren Ortak, “2013 yılından beri Darülaceze gönüllüsüyüm. Cumhuriyetimizin 101’inci yılında tatlı ikramı yapmak istedik. Aslında tatlı bir bahane, önemli olan sohbet. Buraya gönüllü elçi lazım. Burada hareketli şarkılar seslendiriyoruz” dedi. (Deniz BOY)