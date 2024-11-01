×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yasemin Allen sıfır park etti

Güncelleme Tarihi:

#Yasemin Allen#Serenay Sarıkaya#Ata Demirer
Yasemin Allen sıfır park etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 08:22

Yasemin Allen önceki gün Etiler’de aracını park etmeye çalışırken görüntülendi.

Haberin Devamı

Hasta olan kedisini veterinere getiren Yasemin Allen, aracını yol kenarındaki iki otomobilin arasına, hiç boşluk kalmayacak şekilde güçlükle sığdırdı. Oyuncu bir ileri, bir geri manevralarla milimetrik şekilde park etmeyi  başardı.
“Kedim hastalandı, önemli bir şey değil ama iyi olduğundan emin olmak istedim” diyen Allen, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren babası Dudley Allen hakkındaki sorular üzerine de “Çok ama çok üzgünüm. Fazla konuşmak istemiyorum” demekle yetindi. (Deniz BOY)

Yasemin Allen sıfır park etti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

New York dönüşü

Serenay Sarıkaya, Amerikan Türk Topluluğu Galası için gittiği New York’tan döndü.

Yasemin Allen sıfır park etti

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen oyuncu, “Amerika’nın bizim sektörü onurlandırdığı bir geceydi, güzel geçti” dedi. Sarıkaya, ilk defa galada bir araya geldiği Hande Erçel’le ilgili soruları “Çok tatlısınız” diyerek geçiştirdi. (Sayit DURMAZ)

Kapadokya aşkına

Fenerbahçeli futbolcu Edin Džeko ve eşi Amra Džeko, çocuklarıyla birlikte Kapadokya’ya gitti.

Yasemin Allen sıfır park etti

Sıcak hava balonuna binen aile, ayrıca yer altı şehrini gezdi, halı dokuyup çömlek yapmayı denedi. Amra Džeko, sosyal medya paylaşımında Kapa-dokya’ya hayran kaldıklarını söyledi: “Kapadokya’ya âşık oldum. Kesinlikle hayattaki en güzel deneyimlerden biri. Mutlaka görülmeli.”

Yeni tarihler

BKM organizasyonuyla sahnelenen “Ata Demirer Gazinosu”nun yeni tarihleri açıklandı.

Yasemin Allen sıfır park etti

Haberin Devamı

 Ata Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestranın eşlik ettiği “Ata Demirer Gazinosu”, 8-26-27 Kasım’da Zorlu PSM’de, 12-13 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 12 Şubat 2025’te de Congresium Ankara’da seyirciyle buluşacak.

 Doğum günü kutladılar

Murat Kurşun önceki akşam eşi Asena Kurşun’un doğum gününü Etiler’deki Azize’de kutladı.

Yasemin Allen sıfır park etti

Şarkıcı, eşine özel tasarlanmış bir yüzük hediye etti. Kutlamada romantik anlar da yaşandı. Çift, bu özel gecede mutluluklarını dostlarıyla paylaşarak, müzik ve aşk dolu anılar biriktirdiklerini söyledi. Murat Kurşun ayrıca sahneye çıkarak performans sergiledi. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

 Gönüllü elçi olduk

Züleyha Ortak önceki gün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Darülaceze’yi ziyaret etti. Sanatçıya, MasterChef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın ve Mahizer Baklavaları sahibi Yuliya Palamarchuk eşlik etti.

Yasemin Allen sıfır park etti

Ünlü isimler, Darülaceze sakinlerine tatlı ikram edip sohbet etti. Darülaceze sakinlerine mini bir konser de veren Ortak, “2013 yılından beri Darülaceze gönüllüsüyüm. Cumhuriyetimizin 101’inci yılında tatlı ikramı yapmak istedik. Aslında tatlı bir bahane, önemli olan sohbet. Buraya gönüllü elçi lazım. Burada hareketli şarkılar seslendiriyoruz” dedi. (Deniz BOY)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasemin Allen#Serenay Sarıkaya#Ata Demirer

BAKMADAN GEÇME!