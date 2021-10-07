Yasemin Allen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Süper Ligde tarihi zirve Bugün bir ilk olacak... Gözler Rivada...Süper Lig'de tarihi zirve! Bugün bir ilk olacak... Gözler Riva'da...#Süper Lig
Gıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakGıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Google skandalı İsmi aratan herkesin bilgilerini ABD ile paylaşmış... Google skandalı! İsmi aratan herkesin bilgilerini ABD ile paylaşmış...#Google
Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsıza seslendi: Başım dertte, lütfen...Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsıza seslendi: 'Başım dertte, lütfen...'#Andy Murray
Gizemli hastalık ABD uyardı: Bu belirtileri gösterenler...Gizemli hastalık! ABD uyardı: Bu belirtileri gösterenler...#Havana Sendromu
Antalyada iğrenç olay Aileye hayatı zehir ettiAntalya'da iğrenç olay! Aileye hayatı zehir etti#Antalya
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
Dikkat çeken araştırma: Covid-19 geçirenlerde tespit edildiDikkat çeken araştırma: Covid-19 geçirenlerde tespit edildi#Koronavirüs
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Yasemin Allen kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Yasemin Allen#Yasemin Allen Kimdir#Yasemin Allen Filmleri
Yasemin Allen kimdir, nereli, kaç yaşında

Yasemin Allen, son günlerde özel hayatı ile gündeme gelmesi dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. İngiliz asıllı Türk oyuncu olan Yasemin Allen, reklam filmleri ve dizi, film projeleri ile dikkat çekmişti. Peki, Yasemin Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Yasemin Allen kimdir sorusu magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Yasemin Allen kimdir? Kaç yaşındadır?

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 doğumlu, İngiliz-Türk asıllı oyuncudur.

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü oldu.

Haberin Devamı

Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.

YASEMİN ALLEN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

YılBaşlıkRolNotlar
2008ElifElif Doğan15 bölüm
2010Kavak YelleriElena Banderenko/Karakuş3 bölüm
2010-11Yerden YüksekJuliette/Jüjü37 bölüm
2011-12Hayat Devam EdiyorPelin Akça42 bölüm
2013-14MerhametIrmak Tunalı44 bölüm
2014Muhteşem YüzyılDefne Sultan/Louisa11 bölüm
Elidor Miss Turkey 2014 Güzellik YarışmasıKendisiSunucu
2014-2015Şeref MeselesiSibel Özer Kılıç21 bölüm
201646 Yok OlanSelin Acar12 bölüm
2017FiEce Sayda 
2019-2020Strike BackKatrina Zarkova10 bölüm
2020İyi Günde Kötü GündeMelisa Yalçınkaya 
2021Olağan Şüpheliler Exxen
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasemin Allen#Yasemin Allen Kimdir#Yasemin Allen Filmleri