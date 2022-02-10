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“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse#Fulden Köse#Boşanma
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin eşi Fulden Köse, hayatını zindana çevirdiğini ileri sürdüğü Erol Köse'den, 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istemiyle yapımcıya boşanma davası açtı. Erol Köse ise tazminat talebiyle karşı dava açtı.

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Mahkeme 3 yılın sonunda tarafların boşanmasına karar verdi. Fulden Köse’nin taleplerini reddeden mahkeme, Fulden Köse’nin yapımcı Erol Köse’ye 175 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Erol Köse “Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı.

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

FULDEN KÖSE TAZMİNAT ÖDEYECEK
İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erol Köse avukatı İsmail Filiz ile Fulden Köse avukatı ile katılım sağladı. Mahkeme, tarafların boşanmasına Fulden Köse'nin açtığı 10 Milyon TL tazminat ve 50 bin TL nafaka talepli davanın reddine karar verdi. Erol Köse'nin açmış olduğu boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu taraf olarak görülen Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplanda 175 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Erol Köse "Yaşasın adalet" diyerek adliyeden ayrıldı.
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

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