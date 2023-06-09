Yaşar'dan 90’lar nostaljisi

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı “Annem, eşim ve oğlum burada, o yüzden çok mutluyum. Onları konserde görünce bir güç, enerji alıyorum. Böyle büyük konserlerde yanımda oluyorlar. Buranın havası çok başka” dedi.

Ünlü sanatçının müzikseverlere gülümseten bir de sürprizi vardı. Yaşar’ın yerine açılışı 10 yaşındaki oğlu Kerem yaptı. Kerem, “Bugün babamı sunmak için sahneye çıktım” sözlerinin ardından mikrofonu babasına devretti.

Alkış yağmuruna tutulan baba-oğul seyirciyi birlikte selamladı.

Konserine “Cezayir Menekşesi” isimli şarkısıyla başlayan Yaşar söylediği parçalarla hayranlarını 90’lı yıllara götürdü. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Yaşar, unutulmayacak müzik şölenine imza attı.