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Yaşar'dan 90’lar nostaljisi

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#Yaşar#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava
Yaşardan 90’lar nostaljisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:43

YAŞAR, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam pop rüzgârı estirdi.

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı “Annem, eşim ve oğlum burada, o yüzden çok mutluyum. Onları konserde görünce bir güç, enerji alıyorum. Böyle büyük konserlerde yanımda oluyorlar. Buranın havası çok başka” dedi.

Ünlü sanatçının müzikseverlere gülümseten bir de sürprizi vardı. Yaşar’ın yerine açılışı 10 yaşındaki oğlu Kerem yaptı. Kerem, “Bugün babamı sunmak için sahneye çıktım” sözlerinin ardından mikrofonu babasına devretti.

Yaşardan 90’lar nostaljisi

Alkış yağmuruna tutulan baba-oğul seyirciyi birlikte selamladı.

Konserine “Cezayir Menekşesi” isimli şarkısıyla başlayan Yaşar söylediği parçalarla hayranlarını 90’lı yıllara götürdü. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Yaşar, unutulmayacak müzik şölenine imza attı.

 

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#Yaşar#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava

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