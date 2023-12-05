Yaşar İpek, Polat çiftiyle yaşadığı olayı anlattı: Engin'e sürekli 'dolar ver' diyordu!

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Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından 4 Kasım'da tutuklandı.

Bir süredir cezaevinde olan Polat çiftiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. 2.sayfa programına konuk olan Yaşar İpek, Polat çiftiyle yaşadığı olayı anlattı.

Konser, düğün ve özel davetlerde sahne alan İpek, canlı yayında yöneltilen 'Dilan Polat'la ilgili ilk dikkatini ne çekti?' sorusuna, "Dilan Polat'la en son bir eğlence mekanında karşılamıştık. Mahsun Kırmızıgül ile sahneye çıkmıştık. 'İkinizi birden sünnet düğününde çıkaracağım' dedi. Biz de Mahsun'la bakıştık! Biz sahnedeyken 10 bin dolar atıldı. 'Ver ver ver' diyordu Engin'e...' ifadelerini kullandı.

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Polat çiftinin para harcamaktan da kaçınmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, 'Pazarlık bile yapmıyormuş, öyle bonkörmüş, ne kadar para istersen veriyormuş! Kazanç çok önemli, para nereden geliyor ve nasıl bir emekle geliyor? Ciddi bir emek verince, zor kazanınca insanın para harcarken eli titriyor. Çok büyük aileler bile böyle bir gösterişin içinde değiller. Sonradan görünce güç zehirlenmesi, para zehirlenmesi oluyor" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, 'Mahsun Kırmızıgül ile bu teklifi daha sonra aranızda konuştunuz mu?' sorusu üzerine ise "Bana 'Bu kim?' diye sordu, o hiç bilmiyordu. Anlattım, 'Dilan Polat, güzellik merkezleri var' dedim. Güldü geçti" ifadelerini kullandı.