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Yaşar İpek ile Seren Serengil'in davasında Seyhan Soylu tanık olarak dinlendi

#Yaşar İpek#Seren Serengil#Seyhan Soylu
Yaşar İpek ile Seren Serengilin davasında Seyhan Soylu tanık olarak dinlendi

ŞARKICI Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davada SİSİ lakaplı Seyhan Soylu tanık olarak dinlendi.

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Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yaşar İpek ve Seren Serengil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sisi lakaplı Seyhan Soylu duruşmada tanık olarak dinlendi. Duruşma ifade veren Seyhan Soylu Yaşar İpek'in silahlı kişilerle evinin önüne gelerek "İkinizi de vuracağım, delik deşik edeceğim" dediğini söyledi. Ayrıca Yaşar İpek'in Seyhan Soylu'ya yönelik "Karaktersizsin, Ebru Gündeş ile olan mesajlarımı neden gösteriyorsun" dediğini ifade etti. Mahkeme heyeti Seren Serengil ve Yaşar İpek'in diğer celsede hazır bulunmaları için ihtar göndererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yaşar İpek ile Seren Serengilin davasında Seyhan Soylu tanık olarak dinlendi

 "YAŞAR İPEK BENİM ÜVEY OĞLUM SAYILIR"

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Mahkeme sonunda Bakırköy Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Seyhan Soylu, "Bugün mahkemeye davet edildiğimde çok yakın tarihte yaşanan acıları yenilemiş oldum. Seren Serengil'in Yaşar İpek ile olan büyük aşkının neden bittiğini halen çözmüş değilim. Bazen büyük aşklar her iki tarafın da birbirini kıskanmasından dolayı bitiyor. O olaya keşke müdahil olmasaydım diyorum. Seren'in şiddete uğraması ve o tarihte Seren'e arka çıkmamdan dolayı benim Yeşilköy'deki köşküme silahlı adamlarla Yaşar'ın gelmesi... Birkaç kere evimi bastılar. Yaşar İpek'ten şikâyetçiyim ama yine de onun dramatik hayatına ve hayatın içinde yapmış olduğu o travmatik günlerini de bilirim. Ben Yaşar'ı çok küçüklüğünden bilirim. Babasıyla çok büyük bir aşk yaşamıştım. Benim üvey oğlum sayılır. Benim için Yaşar İpek çok değerlidir. Seren Serengil kardeşim gibidir, çok severim. İkisinin yaşamış olduğu bu aşk çok ibret alınmalı. Allah kimsenin başına vermesin. Bu ilişki bitmemiş olsaydı Bergen ve Halis Serbest ilişkisine dönecekti. Seren'e her an bir şey yapabilirdi" diye konuştu.

Seyhan Soylu açıklamasının devamında, "Barışmak için kıskandırmalar vardır. İşte Yaşar İpek o tarihte Ebru Gündeş ile yazışıyordu. Seren ile Yaşar'ın ilişkilerinin bitmesinin sebeplerinden biri de Ebru Gündeş'tir. O tarihte Yaşar, Ebru'nun konserlerine gidiyordu. Maalesef ki durum bu noktaya geldi. Hem yuvaları yıkıldı hem de bir sürü rezillikler oldu. Ben bugün tanık olarak geldim ama aynı olayla ilgili benim de şikayetim var. Silahlı adamlarla evimi bastığı için şikayetim devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Yaşar İpek ile Seren Serengilin davasında Seyhan Soylu tanık olarak dinlendi

İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Yaşar İpek'in Seren Serengil ile evli olduğu anlatıldı. 5 Mayıs 2020 günü Yaşar İpek'in Yeşilköy Mahallesinde bulunan ikamete gelerek müşteki Seren Serengil'e hitaben "Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim" şeklinde hakaret ettiği iddianamede yer aldı. Şüpheli Yaşar İpek hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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#Yaşar İpek#Seren Serengil#Seyhan Soylu

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