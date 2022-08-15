Yaşar ile Kuruçeşme Açıkhava'da pop rüzgarı

Haberin Devamı

Yaşar’ın konserine dakikalar kala hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava kapısının önünde uzun kuyruklar oluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı sevenlerinin gösterdiği yoğun ilgi sorulunca “Çok sevindim. Ben çıkmadan şöyle sahneye bir bakarım. Şimdi daha da güçlendirir beni” sözleriyle cevap verdi. 1 yıl aradan sonra Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle hasret giderecek olan Yaşar, “Burası çok özel bir yer. Burada seyircilerim ile buluşmak için heyecanlıyım” dedi



Yaşar, yaklaşık 3 saatlik performansı boyunca unutulmaz şarkılarına sevenlerini ortak ederken hayranlarından oluşan dev korosu zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarak ünlü sanatçıya eşlik ettiler. Boğazın kıyısında güçlü sesi ve sahne performansıyla unutulmayacak müzik şölenine imza atan Yaşar, konserinin finalinde yoğun istek üzerine bir kez daha sahneye dönerek bis yaptı.

Haberin Devamı