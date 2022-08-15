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Yaşar ile Kuruçeşme Açıkhava'da pop rüzgarı

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#Yaşar#Kuruçeşme Açıkhava#Paraf Kuruçeşme Açıkhava
Yaşar ile Kuruçeşme Açıkhavada pop rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 10:11

Türk pop müziğin en sevilen seslerinden Yaşar, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam pop rüzgârı estirdi.

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 Yaşar’ın konserine dakikalar kala hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava kapısının önünde uzun kuyruklar oluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı sevenlerinin gösterdiği yoğun ilgi sorulunca “Çok sevindim. Ben çıkmadan şöyle sahneye bir bakarım. Şimdi daha da güçlendirir beni” sözleriyle cevap verdi. 1 yıl aradan sonra Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle hasret giderecek olan Yaşar, “Burası çok özel bir yer. Burada seyircilerim ile buluşmak için heyecanlıyım” dedi

Yaşar ile Kuruçeşme Açıkhavada pop rüzgarı


FİNALDE BİS YAPTI

 Yaşar, yaklaşık 3 saatlik performansı boyunca unutulmaz şarkılarına sevenlerini ortak ederken hayranlarından oluşan dev korosu zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarak ünlü sanatçıya eşlik ettiler. Boğazın kıyısında güçlü sesi ve sahne performansıyla unutulmayacak müzik şölenine imza atan Yaşar, konserinin finalinde yoğun istek üzerine bir kez daha sahneye dönerek bis yaptı.

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Yaşar ile Kuruçeşme Açıkhavada pop rüzgarı

 

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#Yaşar#Kuruçeşme Açıkhava#Paraf Kuruçeşme Açıkhava

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