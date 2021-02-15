Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay kimdir, ne zaman ve neden öldü?

Eski manken Yaşar Alptekin eşinin vefat haberleriyle gündeme geldi. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay’ın vefatını şu sözlerle duyurmuştu. ‘Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık.’ Çift, 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu. Peki, Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin'in ölen eşi Nilgün Altınyay kimdir, hastalığı neydi, neden öldü?

NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 tarihinde Tekirdağ Şarköy'de dünyaya geldi.



Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.



Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.



İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturdu.

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda “Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır” açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin’den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay’la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” Sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.

NİLGÜN ALTINYAY NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.