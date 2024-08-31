Yaşar Alptekin: İlk eşimi çok yakın arkadaşıyla aldattım!

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Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Yaşar Alptekin, radikal bir karar alıp kendini maneviyata adamıştı.

Yıllar içindeki değişimiyle uzun süre gündemde kalan Alptekin şimdi de Esra Ezmeci'nin YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

'EŞİMİ EN YAKINI İLE ALDATTIM'

Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Alptekin, "Eşinizi aldattınız mı?" sorusuna "İlk eşim çok kıskançtı. Yapmadığım şeylerle bana ithamda bulunuyordu. En yakınında bulunan kişiyle aldattım. Hemen duysun ve boşansın diye." yanıtını verdi.

Yaşar Alptekin ve ilk eşi Nilgün Altınyay

'JİGOLO DİYORLARDI'

Bir dönem şarkıcı Gönül Yazar'la aşk yaşayan Alptekin o dönem yaşadığı sıkıntıları ise şu sözlerle dile getirdi; "İkimizde ilişkimizi saklamadık. Herkes biliyordu. 'Jigolo' diyorlardı bana. Ama o çıkıp; 'tam tersi, ben değil o para harcıyor' diye açıklamada bulundu. Doğruyu söyleyen harbi kadındı”

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GÖRÜCÜ USULÜ EVLENDİ

Kızının annesi Nilgün Altınyay'la ile iki kez evlenen ve eşini kanser yüzünden kaybeden Yaşar Alptekin son olarak aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca da bulmuştu.

BİR SENE TESTTEN GEÇTİ!

Bir sene boyunca müstakbel eşini testten geçirdiğini söyleyen Alptekin, sevgilisini "Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…." olarak anlatmıştı.