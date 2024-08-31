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Yaşar Alptekin: İlk eşimi çok yakın arkadaşıyla aldattım!

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#Yaşar Alptekin#Yaşar Alptekin İlk Eşi#Esra Ezmeci
Yaşar Alptekin: İlk eşimi çok yakın arkadaşıyla aldattım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 13:20

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İlk eşini defalarca aldattığını söyleyen Alptekin, 'İlk eşim çok kıskançtı, yakın arkadaşıyla aldattım. Duysun beni boşasın istedim' dedi.

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Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Yaşar Alptekin, radikal bir karar alıp kendini maneviyata adamıştı.

Yıllar içindeki değişimiyle uzun süre gündemde kalan Alptekin şimdi de Esra Ezmeci'nin YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

'EŞİMİ EN YAKINI İLE ALDATTIM'

Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Alptekin, "Eşinizi aldattınız mı?" sorusuna "İlk eşim çok kıskançtı. Yapmadığım şeylerle bana ithamda bulunuyordu. En yakınında bulunan kişiyle aldattım. Hemen duysun ve boşansın diye." yanıtını verdi.

Yaşar Alptekin: İlk eşimi çok yakın arkadaşıyla aldattım

Yaşar Alptekin ve ilk eşi Nilgün Altınyay

'JİGOLO DİYORLARDI'

Bir dönem şarkıcı Gönül Yazar'la aşk yaşayan Alptekin o dönem yaşadığı sıkıntıları ise şu sözlerle dile getirdi; "İkimizde ilişkimizi saklamadık. Herkes biliyordu. 'Jigolo' diyorlardı bana. Ama o çıkıp; 'tam tersi, ben değil o para harcıyor' diye açıklamada bulundu. Doğruyu söyleyen harbi kadındı”

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GÖRÜCÜ USULÜ EVLENDİ

Kızının annesi Nilgün Altınyay'la ile iki kez evlenen ve eşini kanser yüzünden kaybeden Yaşar Alptekin son olarak aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca da bulmuştu.

Yaşar Alptekin: İlk eşimi çok yakın arkadaşıyla aldattım

BİR SENE TESTTEN GEÇTİ!

Bir sene boyunca müstakbel eşini testten geçirdiğini söyleyen Alptekin, sevgilisini "Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…." olarak anlatmıştı.

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#Yaşar Alptekin#Yaşar Alptekin İlk Eşi#Esra Ezmeci

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