Yaşananları ilk kez anlattı: Artık asansöre bir kadınla binmiyorum

Haberin Devamı

Ozan Güven, A Para’da yayınlanan ‘Biz Bize’ programına konuk oldu. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ‘kasten yaralama’ suçundan hapis cezasına çarptırılan Güven, sessizliğini bozdu: “Bana neden sustun diyorlar? Adalet var, hukuk var, gizlilik kararı var. Çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirdim. Ama adalete olan güvenimden sustum. Mahkemenin 5.5 sene süreceğini bilmiyordum. Bu 5.5 sene, konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir 5.5 seneydi.”

TÜRKİYE’DEKİ ŞİDDETİN SORUMLUSU BEN MİYİM

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de gittiği bir mekânda kadınların tepkisiyle karşılaşan Ozan Güven sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de şiddetin sorumlusu benmişim gibi göstermek biraz vicdansızlık. Dava dosyasına bakabilirsiniz. Benim alnım ak. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda yüzde yüz katılıyorum. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı çocuklarımızı korumak zorundayız ama münferit birkaç cani ruh hastası sapkın adamla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. 21 yaşında bir çocuğum var. Hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak ne kimsenin gemisine binerek bir hayat kurdum. Ama bir sabah bir kalkıyorsunuz kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor.”

Haberin Devamı

5 DAVANIN 4’ÜNDEN BERAAT ETTİM

Ozan Güven, 5 davanın 4’ünden beraat ettiğini söyledi: “Hürriyetini engellediğim, telefonunu alıp gasp ettiğim konusundan beraat ettim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu, tuttum kaydı o bir yerini çizdi. Abajur silah sayıldı, silahla adam yaralamaktan hüküm giydim.” Ozan Güven toplumun linç kültüründen kurtulması gerektiğini de belirtti: “Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Sizin erkek çocuğunuzun başına böyle bir hikâye gelebilir. 6 sene benden çok şey götürdü, beni kahretti. Ben artık asansöre bir kadınla binmiyorum, yalnız başıma biniyorum. Kadının beyanı esastır ama hangi kadının beyanı? Yani dünyadaki bütün kadınlar melek, bütün erkekler şeytan mı?”

Haberin Devamı

Ünlü olmasaydım bunları yaşamazdım

Ozan Güven kimseye öfke duymadığını dile getirdi: “Ünlü olmasaydım bunları yaşayacağımı sanmıyorum. Kimseye bir öfkem, kinim, intikam duygum yok. Beni rahat bırakın. Her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap duyuyorum, öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Hayatım boyunca uzun süreli ilişkilerim oldu. İstenmediğim bir yerde durmam, ya giderim ya da gitmesini söylerim. Meseleleri halletme yöntemim şiddet değil.”

Oyunları iptal oldu

Ozan Güven sosyal medya hesabında ‘O.M.G’ oyununun gösterimlerinin iptal olduğunu açıkladı: “Antalya, Ankara, İzmir oyunlarımız mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Seyircilerimizden çok özür diliyoruz. Sezonun son oyunu, 19 Haziran

Cuma akşamı Babasahne’de gerçekleşecektir. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere.”