Yaşam mücadelesini kaybetti... 59 yaşındaki Fatih Ürek'ten acı haber geldi!

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış, 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

Yoğun bakımda tedavi gören Ürek'ten acı haber geldi. 59 yaşındaki Ürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan dostları hastaneye koştu.

CENAZESİ PAZAR GÜNÜ

Fatih Ürek 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, Erzurum'da fabrika işçisi Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ürek'in ailesi Fatih Ürek henüz 1 yaşındayken Bursa'ya göç etti.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalışan Ürek, Mahir Canova'dan ders aldı. Çeşitli sebeplerden dolayı tiyatroyu bırakmak zorunda kalan Fatih Ürek, bir süre mobilyacıda çalıştı.

Fatih Ürek'in hayatı ses sanatçısı olmaya karar vermesiyle değişti. Taylan Gazinosu'nda sahneye çıkan Ürek, ardından İstanbul'a taşındı.

Fatih Ürek, ilk albümü 'Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınladı.

1995 yılında çıkardığı 'Sen İki Gözümsün' albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer veren Fatih Ürek, 1997 yılında 'Reyting Hamdi' programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

13 yıllık aranın ardından 2008 yılında çıkardığı albümde yer alan 'Hadi Hadi' ve 'Sus' şarkıları müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.

2011 yılında reklam filmleri yayınlanan Ürek, 2018-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu yaptı. 2019-2020 yılları arasında 'Kuaförüm Sensin' adlı yarışmada jürilik yapan sanatçı, son olarak 'Gelin Görümce' adlı yarışma programını sundu.