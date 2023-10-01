Yasak ‘yaz aşkı’... Arkadaşının kocasıyla beraber olmak bana şirin gelmedi!

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- Savaş Özbey: Ortada bir sürü soru var tabii: Yeni mi başladı bu aşk? Anne-kız arasından su sızmayacağına göre Serenay da haberdar mıydı bu ilişkiden? Öğrenince tepkisi ne oldu? Yoksa o da bizimle birlikte mi öğrendi?

- Ömür Gedik: Yasak yaz aşkı bu galiba, yazlık komşusuymuşlar. Arkadaşının kocasıyla beraber olmak, “ikinci bahar aşkı yaşıyorlar” şirinliğini ortadan kaldırıyor elbette.

- Orkun Ün: Yaşı yok ihanetin, yaşı yok ayıbın! Arkadaşının eşini elinden almak üstelik bunca hayat tecrüben varken... Çok ayıptır, özrü yoktur. Ve maalesef ki Türkiye’de rezil etmeyecek, 3 gün sonra unutulacak bir olaydır.

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- Onur Baştürk: Yasak aşk karşılıklı bir şey sonuçta. Böyle bir durumda sadece kadın tarafını suçlayanları hiç anlamıyorum. Âşık olmuşlar belli ki, mis gibi yaşasınlar derim.

Savaş Özbey - Ömür Gedik - Orkun Ün - Onur Baştürk

Hikâyesini bilmiyoruz

Oyuncu Goncagül Sunar, meslektaşı Seda Fettahoğlu’nun ölümünün ardından, “Türkiye’de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için, psikolojik ve ekonomik sıkıntıda olduğunun kim farkında acaba” diye yazdı. Yorumlarınızı alalım.

- Ömür Gedik: Çok üzüldüm haberi duyunca. İyi bir oyuncuydu, çok sevilen biriydi. Keşke girdiği bunalımı atlatabilseydi. Ama bu acı olayı belli bir sektöre, oyuncuların ekonomik, psikolojik sıkıntılarına bağlamak da ne kadar doğru bilemedim.

- Savaş Özbey: Çantasından antidepresan ilaçlar çıktığına göre sadece para ya da kariyer sorunları değil, psikolojik sorunlar da yaşıyormuş. Belki neden-sonuç ilişkisi. Sebep her ne olursa olsun çok üzücü.

- Onur Baştürk: Çok üzücü. En kötüsü de onların hikâyelerini, neden bu duruma sürüklendiklerini bilmeyişimiz. Araştırmacı gazetecilik vardı eskiden, hâlâ olsaydı, bu yitip giden portrelerin hayatlarının neden yokuş aşağı evrildiğini daha iyi anlardık.

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- Orkun Ün: Aslında çoğu kişinin bildiği ama dillendirmekten çekindiği bir olay bu. Doğru tespit Goncagül Hanım’ın tespiti. Ama maalesef düzen böyle. Pacmen oyunu gibi düşünün. Birileri sektör tarafından yeniyor ve görmezden geliniyor. Yenen insanlar acılarıyla, ekonomik sıkıntılarıyla baş başa kalıyor. Yapmayın n’olur. Çok takipçisi olana, skandal yaratana, yeteneksiz ama ağzı iyi laf yapana prim vermeyin artık!

İki tarafın da kazandığı bir ilişki

Mehmet Ali Erbil (66) kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a (26) evlenme teklifinde bulundu. Ve aradaki yaş farkı gündeme düştü.

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- Onur Baştürk: Valla bravo, ne diyeyim. İki taraf da yetişkin. Ne yaparlarsa yapsınlar demek düşer bize.

- Orkun Ün: Kız tarafı 20’li yaşlarda olunca 40 yaş çok abartı. Olmaz! Burada popülarite avcılığı var, burada “Ünlü olayım, piyasaya gireyim” merakı var, çok net. Kızın açıklamaları da çok bomba; “Bana 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor, ona âşığım, derdim asla para değil” diyor. Diyor da diyor. Ama inanan var mı? Yok...

- Savaş Özbey: İki tarafın da kazandığı bir ilişki bu. Bu sayede Türkiye bu genç hanımın ismini öğrendi, Erbil de yeni aşk, yeni evlilik diyerek geçmişteki kara noktaların üzerine sünger çekmiş oldu.

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- Ömür Gedik: Yapacak yorum bulamıyorum. Mali her zamanki Mali.

İçinden ‘ya sabır’ dışından ‘bacım’ demiş

Altın Portakal’da “Kanun Hükmü” belgeselinin festival seçkisinden çıkarılmasıyla başlayan kriz sürerken, bir takipçisi filmini yarışmadan çekenler listesinde Zeki Demirkubuz’u göremeyince şöyle sordu: “Sizin adınızı görmedim listede” Yönetmen “Bacım, yarışmadan çekilmeyen başka filmler varken bana kitlenmişsin” diye yanıt verdi. Demirkubuz’un yanıtındaki “Bacım” seslenişine ne diyorsunuz?

- Ömür Gedik: Belli ki hoşlanmamış bu yorumdan Zeki. Bacım çıkışının alt metni bu.

- Onur Baştürk: Bunu soran erkek bir takipçisi olsaydı Demirkubuz bu kez de “Bak oğlum” derdi herhalde ya da “Bak hacı” filan. “Bacım”ı da sevmedim, yanıtını da.

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- Savaş Özbey: Ömür’e katılıyorum; o “bacım” bir ya sabır “bacım”ı. Zaten ortalık toz duman, sen de kafayı benimle mi bozdun demeye getirmiş.

- Orkun Ün: Ne desin adam? Neden birilerini çekilmeye zorluyoruz ki?

Çok önemli bir isim Zeki Demirkubuz. Altın Portakal’ın öneminin de farkında. Kimseye laf, söz söylemek düşmez bence. İçinden “ya sabır”, dışından da “bacım” demiş Zeki Bey.

İsyan edeceğine Maliye’den rapor al

Dilan Polat, “kara para aklıyor” iddiasına “130 şubem var, ayda 1 milyon adet ürün satıyorum” diyerek isyan etti: “Biz ülkemizi, devletimizi seviyoruz. Biz gibi insanlara neler yakıştırdılar!” Ne diyorsunuz bu isyankâr tavra?

- Savaş Özbey: İddiaların devlet sevgisiyle ne alakası olduğunu çözemedim. Zaten denetleniyorlarmış, alırsın Maliye’den temiz raporunu, koyarsın ortaya.

- Ömür Gedik: Bu kadar isyan edeceğine “Gelin inceleyin, yanlışımız varsa zaten ortaya çıkar” dese daha iyi olurdu.

- Onur Baştürk: Eğer çekinecek bir durumun yoksa zaten “vatan, millet” edebiyatı yapmazsın, bu kadar.

- Orkun Ün: Dilan Polat çok abartıyor, abarttıkça da göze batıyor. En son bir video çekerek ‘tükürmüş’ milletin suratına. Yahu sussana, sessiz kalsana.