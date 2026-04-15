Yasak aşk, şiddet ve ihanet... Sabri Sarıoğlu hakkında şoke eden iddialar!

Şoke eden iddialar gündemde

Lara Aslan, eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Sabri Sarıoğlu hakkında yalnızca aldatma iddiasıyla sınırlı kalmayan, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti.

Aslan, yaptığı açıklamada, “Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın” sözleriyle sağlıkla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme taşıdı.

Bununla da sınırlı kalmayan Aslan, “Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış” ifadelerini kullandı.

“4 yılımı çaldı, borcu var”

Maddi olarak da zarara uğradığını söyleyen Aslan. “Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var” dedi.

Ayrıca Sarıoğlu’nun iki taraf arasında farklı söylemler geliştirdiğini iddia eden Aslan, “Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını ‘kötü hasta’ olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz” açıklamasını yaptı.

“İki kadını da hasta etti”

Aslan, açıklamalarında yalnızca kendisinin değil, Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu’nun da bu süreçten olumsuz etkilendiğini savundu.

“İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir” sözleriyle dikkat çeken Aslan, Sarıoğlu’na da çağrıda bulundu:

“Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol.”

'Yağmur Sarıoğlu'nu suçlamıyorum'

Lara Aslan, açıklamasında Yağmur Sarıoğlu’na yönelik dikkat çekici bir yaklaşım sergiledi. Onu suçlamadığını özellikle vurgulayan Aslan, 'Ben Yağmur Hanım’ı kınamıyorum, kötülemiyorum. Süreç boyu Yağmur beni tehdit ediyor, boşanamıyor “nolur sabret” diye bana yalvarıp aynı durumun bir benzerini eşine “yalvarırım boşama beni” diye yapıyormuş. Aksine Yağmur Hanım’ı tebrik ediyorum; 25 yıl bu adama katlanmış. 4 yılda paramı yiyen, hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulayan bu adama dayandığı için kendisini kutluyorum. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Bu süreçte iki kadının da ne yaşadığını bilemezsiniz.' ifadelerini kullandı.

“Hata yaptım ama…”

Kendi hatasını da kabul ettiğini belirten Aslan, sürecin başında Sarıoğlu’nun sözlerine inandığını dile getirdi. “Siz sanıyor musunuz ki ben suçsuz olduğumu iddia ediyorum. Ama ne olursa olsun onun da bir kızı var dedim” diyen Aslan, Sarıoğlu’nun evliliğiyle ilgili kendisine farklı bilgiler verdiğini öne sürdü.

Aslan, Sarıoğlu’nun boşanamama nedenine ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulunarak, “Kendi karısından boşanamama nedeni olarak karısının kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini öne sürdü” dedi.

“En büyük özrü çocuklarına borçlu”

Açıklamalarının sonunda dikkat çeken ifadeler kullanan Aslan, Sarıoğlu’nun davranışlarını sert sözlerle eleştirdi. “Kadını kadına düşman ederek kendi uçkurunun peşine düşmüş”

Kendi hatasını kabul ettiğini belirten Aslan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Ben kendi çocuklarının ölüsü üstüne edilen yeminlere güvenerek hata ettiğim için özür diliyorum ama en büyük özrü kendi çocuklarına yapmalı ve tedavi olmalı.”