Yasak aşk haberleriyle gündeme geldi... Çeşme'de enerji depoluyor!

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İki arkadaş önceki gün Dalyan The Beach of Momo’da görüntülendi. Uzun süre güneşlenen ikili, ilerleyen saatlerde denize girdi.
Yüzerken mayosunun ipi açılınca zor anlar yaşayan Yağmur Banda’nın imdadına arkadaşı koştu. (Deniz BOY)
Güneşin tadını çıkardı
Bodrum’da tatil yapan Begüm Akkaya, hafta sonu Turgutreis’teki bir otelin plajında objektife yansıdı. Gün boyu iskelede vakit geçiren ve tek başına güneşlenen oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)
Özge Özder ve Sinan Güleryüz, kızları Luna ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
Aile önceki gün Yalıkavak’taki bir otelin plajında görüntülendi. Annesi ve babasıyla deniz keyfi yapan Luna, neşesiyle onları da keyiflendirdi. (Tolga BOZDUMAN)