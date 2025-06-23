Yasak aşk haberleriyle gündeme geldi... Çeşme'de enerji depoluyor!

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İki arkadaş önceki gün Dalyan The Beach of Momo’da görüntülendi. Uzun süre güneşlenen ikili, ilerleyen saatlerde denize girdi.



Yüzerken mayosunun ipi açılınca zor anlar yaşayan Yağmur Banda’nın imdadına arkadaşı koştu. (Deniz BOY)

Survivor'da yarışan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda 'nın aşk yaşadığı öne sürülmüş, iddiaların ardından Efecan ve eşi 8 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.





Güneşin tadını çıkardı

Bodrum’da tatil yapan Begüm Akkaya, hafta sonu Turgutreis’teki bir otelin plajında objektife yansıdı. Gün boyu iskelede vakit geçiren ve tek başına güneşlenen oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

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Özge Özder ve Sinan Güleryüz, kızları Luna ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

Aile önceki gün Yalıkavak’taki bir otelin plajında görüntülendi. Annesi ve babasıyla deniz keyfi yapan Luna, neşesiyle onları da keyiflendirdi. (Tolga BOZDUMAN)