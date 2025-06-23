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Yasak aşk haberleriyle gündeme geldi... Çeşme'de enerji depoluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Yağmur Banda#Efecan#Aycan Yanaç
Yasak aşk haberleriyle gündeme geldi... Çeşmede enerji depoluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 12:15

“Survivor” macerası sona eren Aycan Yanaç ile Yağmur Banda, Çeşme’de tatil yapıyor.

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İki arkadaş önceki gün Dalyan The Beach of Momo’da görüntülendi. Uzun süre güneşlenen ikili, ilerleyen saatlerde denize girdi.

Yüzerken mayosunun ipi açılınca zor anlar yaşayan Yağmur Banda’nın imdadına arkadaşı koştu. (Deniz BOY)

Yasak aşk haberleriyle gündeme geldi... Çeşmede enerji depoluyor

Survivor'da yarışan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı öne sürülmüş, iddiaların ardından Efecan ve eşi 8 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Yasak aşk haberleriyle gündeme geldi... Çeşmede enerji depoluyor

Güneşin tadını çıkardı

Bodrum’da tatil yapan Begüm Akkaya, hafta sonu Turgutreis’teki bir otelin plajında objektife yansıdı. Gün boyu iskelede vakit geçiren ve tek başına güneşlenen oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

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Yasak aşk haberleriyle gündeme geldi... Çeşmede enerji depoluyor


Yaz neşesi

Özge Özder ve Sinan Güleryüz, kızları Luna ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

Aile önceki gün Yalıkavak’taki bir otelin plajında görüntülendi. Annesi ve babasıyla deniz keyfi yapan Luna, neşesiyle onları da keyiflendirdi. (Tolga BOZDUMAN)

Yasak aşk haberleriyle gündeme geldi... Çeşmede enerji depoluyor

 

 

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#Yağmur Banda#Efecan#Aycan Yanaç

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