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Yarısı reklam yarısı nakit!

#Çağlar Ökten#Seda Sayan#Seda Sayan Kimdir
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Çağlar Ökten’le evlenmeye hazırlanan Seda Sayan önceki gün, Storks Mücevher’in kendisi için tasarladığı mücevherleri almaya gitti.

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Nikâh yüzüğü, çiftin birbirlerine olan aşkı ve sonsuz bağlılığının sembolü olarak özel kilit sistemiyle tasarlandı.

Bir pırlanta gerdanlık ve negatif enerjiyi aldığına inanılan taşlarla bir bileklik hazırlayan marka, tasarımları sanatçıyla teslim etti.

Gerdanlığın fiyatının 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu iddia edilirken Sayan, “Hayatım boyunca paraya önem vermedim. Fiyatı önemli değil. Çağlar ile mutlu bir ömre ‘Evet’ diyeceğiz. Bunun bedeli yok” dedi. Mücevherlerin fiyatı hakkında bilgi vermeyen markanın, sanatçıyla bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Sayan’ın, mücevherlerin yarı bedelini ödediği, kalan yarısı için tanıtım yapmayı kabul ettiği iddia edildi.

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Seda Sayan pişman olur mu
#SEDA SAYAN#BERGEN
Seda Sayan pişman olur mu?Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

ŞOKE EDEN İDDİA

Seda Sayan 14 Şubat'ta evlenme teklifi aldığı sevgilisi Çağlar Ökten ile mayıs ayında Prag'ta nikah masasına oturacak.

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Evlilik haberinin ardından Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı.

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YANIT GECİKMEDİ

Seda Sayan kendisi ve sevgilisi hakkındaki haberlere canlı yayında yanıt verdi.

Tv8'de yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Sayan "Bir şeyler karşılığında albüm sözü vermiş olmak hem bana hakaret, hem Çağlar'ın müzisyen kimliğine büyük hakaret. Bir kere Çağlar'ı tanımıyorsunuz. Çok iyi müzisyen ve öğretmen aynı zamanda. Ben albümü bir tek Çağlar'a değil, daha önce de söylemiştim aynı albümün startını verdim. DMC de bunu biliyor. Çağlar Ökten, Esra Özmen, Safiye Soyman ve kendi albümüm."  dedi.

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'BEN BEKAR BİR ERKEK TANIDIM'

Seda Sayan, Çağlar Ökten'in resmi nikahlı eşinden 5 yıl önce boşandığının da altını çizdi:

'Beni ilgilendiren bir şey daha var ona da cevap vereyim. Ben bekar bir erkek tanıdım. 5 yıl önce resmi evliliğini noktalamış, 11 yaşında bir çocuğu olan bir erkekle evleniyorum." dedi.

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EVLİLİKLERİYLE GÜNDEMDE!

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.

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Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.

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Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz  bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.

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Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

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Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.

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Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.
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Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.

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Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.

 

 

 

 

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