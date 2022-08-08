Yarı yalan bir hikâye... “Tamirhane”nin çekimlerine başlandı!

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ÇEKİMLER BAŞLADI

Yapımcılığını Sky Films, Dentsu Türkiye, Kumbara Film, ASC Films ve IdPro’nun üstlendiği “Tamirhane” filminin çekimlerine başlandı. Senarist Bülent Şakrak ile yönetmen Erkan Kolçak Köstendil’in aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer aldığı filmde başrolleri Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu paylaşıyor. Yapımda ayrıca Merve Dizdar, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca ve Erkan Can rol alıyor.

KARA KOMEDİ

Erkan Kolçak Köstendil, filmi “İçinde bulunduğumuz çağı bir oto tamirhanesine sığdırıp anlatan ve onlarca soru sorduran bir kara komedi” olarak tanımlıyor. Köstendil, kendilerine tamirhane miras kalan iki kafadarın hikâyesini anlatan yapımda, Yeşilçam’ı anımsatan sahneler de olacağını söylüyor: “Komedisi ve aksiyonu bol bir film olacak.”

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İhtiyarın kerameti

“Tamirhane”nin konusu şöyle: Yetiştirme yurdunda büyüyen Yılmaz ve Müjdat’a bir boya ve kaporta dükkânı miras kalır. Bir gün, huysuz bir ihtiyarın arabasını iki sokak öteye bırakmak için yola çıkarlar. Ancak ihtiyar adam kalp krizi geçirip ölür. Yılmaz ve Müjdat, cesedi yakıt tankına koyar. Dükkânda araba boyamaya devam eden ikili, o yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem gözükmeye başladığını fark eder.