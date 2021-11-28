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'Yargı' ekibinden arabesk düet

#Uğur Aslan#Yargı#Afara
Yargı ekibinden arabesk düet
Sayit DURMAZ

“Yargı” dizisinin başarılı oyuncusu Uğur Aslan, arabesk müzikali “Afara” ile ilk kez seyirciyle buluştu. Aslan’ı yalnız bırakmayan rol arkadaşları, onunla sahneye çıkarak Hakkı Bulut şarkısına düet yaptı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan “Yargı” dizisinin başarılı oyuncusu Uğur Aslan önceki akşam, “Afara –Bir Arabesk Müzikali”yle Maximum Uniq’te sevenleriyle buluştu. Sahnede en sevilen arabesk şarkıları, anlattığı hikâyelerle harmanlayan Aslan, kendi hayatının özetini iki buçuk saate sığdırdı. Sahne dekoru, kıyafetleri, repertuvarıyla bugüne kadar hiç denenmemiş bir türü, arabeskin çıkış dönemi olan 70’lerden ilham alarak sahneleyen Aslan, izleyenleri o dönemden günümüze bir zaman yolculuğuna çıkardı.

‘AFARA’YA YILDIZ YAĞMURU

Sanatçıyı, ilk gecesinde yıldız isimler de yalnız bırakmadı. Rol aldığı “Yargı” dizisi tam kadro müzikale katılırken Halit Ergenç, Engin Altan Düzyatan, Yiğit Kirazcı, Hasibe Eren, Esra Erol, Emre Karayel, Murat Akkoyunlu, Ercan Saatçi, Hazal Subaşı, Çağrı Çıtanak, Müfit Can Saçıntı gibi ünlü isimler Uğur Aslan’ı izlemeye gelenler arasındaydı.

Yargı ekibinden arabesk düet

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ESRA EROL DA DÜETE KATILDI

Sahneye, rol arkadaşları Pınar Deniz, Başak Gümülcinelioğlu ve sunucu Esra Erol’u davet eden Aslan, onlarla birlikte Hakkı Bulut’un “Kıskanıyorum” şarkısını seslendirdi.

‘BEN UĞUR’DAN HEYECANLIYIM’

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pınar Deniz, “Sanki sahneye ben çıkacakmış gibi heyecanlanıyorum. Uğur’u çok seviyorum, çok da güzel bir şey çıkardığına eminim” dedi. “Müzikal yapmak ister misiniz” sorusunu ise “Yapmayı düşünüyorum. Şu an için gündemde başka projeler var. İleride isterim, seviyorum çünkü” şeklinde cevapladı.

Yargı ekibinden arabesk düet

 

 

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#Uğur Aslan#Yargı#Afara

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