Yaralar sanatla sarılacak

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Dayanışma konseri

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına destek verdi.

Say, ünlü sanatçı Serenad Bağcan ile İzmir’de gelirinin tamamının deprem bölgesine bağışlanacağı iki dayanışma konseri düzenliyor.

Fazıl Say ve Serenad Bağcan, Yekta Kopan’ın sunumuyla yarın Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak.

Dayanışma konserinin ikincisi de 6 Mart tarihinde yine Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Konserin biletlerinin tükendiğini sosyal medya hesabında paylaşan Fazıl Say, gösterdikleri ilgiden dolayı İzmir halkına teşekkür etti:

“Teşekkürler İzmir. Binlerce depremzedeye çok anlamlı bir yardım oldu bu, ebediyen hatırlanacaktır İzmirlilerin bu güzel duyarlılığı, bize de konserlerimizi en güzel şekilde vermek kaldı. 4 ve 6 Mart Dayanışma konserlerinde görüşmek üzere. İzmir’den sevgiler.”

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Avrupa’da da sahneye çıkacak

Fazıl Say, depremzedelere yardım toplamak için Avrupa’da da konser vereceğini duyurdu: “Deprem bölgesine yardım ulaştırma amaçlı, bu zor günlerimizde, çok kısa bir sürede uluslararası yardım örgütleri ile ve Avrupa başkentlerinin önemli konser salonlarıyla işbirliği içinde yardım konserleri gerçekleştireceğiz.”

Aynı sahnede buluşacaklar

Müzik sahnesinin farklı alanlarından isimler, geliri depremden etkilenen bölgelere aktarılmak üzere gerçekleşecek dayanışma konserinde Moda Sahnesi’nde bir araya geliyor.

9 Mart Perşembe gündüz saatlerinden gece yarısına kadar sürecek etkinlikte Aga B, Baba Sad, Birileri, Cahit Berkay, Can Güngör, Ceylan Ertem & Cenk Erdoğan, Chromas Choir, Güneş Özgeç, Lara Di Lara, Nilipek, Nova Norda, Paptircem, Parham A.G & Şehir Çocukları, Samet Çiçek, Second, Selin Sümbültepe, Selût, Simge Pınar, Sufle ve SUH.EYL sahne alacak.

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Etkinliğin tüm bilet geliri, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için kaynak yaratmak üzere İhtiyaç Haritası’na aktarılacak.

İzin günü yardım götürecek

Eda Ece, başrolünü üstlendiği “Yasak Elma” dizisinin ekibinin aldığı yeni kararı açıkladı.

Ünlü oyuncu, dizi ekibi ve rol arkadaşlarıyla, her hafta tatil günlerinde depremden etkilenen 10 şehirden birine giderek buradaki hastaneleri ziyaret edip ihtiyaç malzemelerini dağıtacaklarını sosyal medya hesabında duyurdu.

Sosyal medya hesabında ihtiyaç listesini de paylaşan Eda Ece, takipçilerinden yardımları Levent’te verdiği adrese getirmeleri ricasında bulundu.

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Dizide rol alan Şebnem Dönmez de sosyal medyada yaptığı açıklamada “İlk olarak yarın hastanelerle başlıyoruz. 350 yetişkin, 150 çocuk var, onlara yardım götürüyoruz” dedi.

Hatay için kitap çağrısı

Bergüzar Korel, Hatay’daki öğretmen ve öğrencilere yardım eli uzattı. Ünlü sanatçı Instagram’da yayınladığı videoda bağış çağrısında bulundu:

“Hatay’dan bir grup öğrenci arkadaşımız ve öğretmenimiz bana ulaştı. Oradaki çocuklarımızın kitap ihtiyaçlarını bana ilettiler. Bize ilettikleri tam sayı karşılığında biz bir dağıtımcı firmayla anlaştık. Ve belirli paketler belirledik. Her bir setin her bütçeye uygun fiyatlarını da sizinle paylaştım. Arkadaşlarımızı kitaplarına kavuşturacağız.”

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Oyuncu Instagram’ında bağış için hesap numarası da paylaştı.

Hayallerinin peşinden git

Altın Kelebek ödüllü çocuk oyuncu Azra Aksu, Hatay Kumru’da bulunan depremzede hayranı Ebrar’la görüntülü görüşme yaptı.

Çadır kentte rol aldığı dizisini izleyen Ebrar’la menajeri aracılığıyla görüşen Azra Aksu, sosyal medya yaptığı paylaşımda “Belki sen de benim gibi oyuncu olacaksın. Hayallerinin peşinden git arkadaşım. Her şey çok güzel olacak. Güzel günler sizinle olsun ve unutma umut hep var” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ortak acının bestesi

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Tunuslu ses sanatçısı Lütfi Boşnak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin acısına ortak olmak için bir şarkı besteledi.

Tunus Kültür Bakanlığı’nın Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım kampanyaları kapsamında başlattığı konser dizisinde son olarak Lütfi Boşnak sahne aldı. Tunus Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen konserde sanatçı, Türkiye’deki depremzedeler için bestelediği “Tek beden: Enkaz Altındakilere Mektup” şarkısını da seslendirdi.

Boşnak, “Sanat insani bir mesaj, sanatçı da toplumun derinliklerine nüfuz eder. Bu yüzden bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimizin acısını hafifletmek adına Türkiye ve Suriye için iki ayrı şarkı besteledim. Depremden sonra yalnız kaldıklarını düşünmelerini istemedim. Suriyeli kardeşlerimiz de büyük zorluklar çekti, onları yalnız bırakamayız. Her zaman onlarla dayanışma içerisinde olacağız” dedi.