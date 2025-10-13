×
Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük!

Güncelleme Tarihi:

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 14:49

Kanal D'de ekrana gelen Yaprak Dökümü dizisiyle milyonların kalbinde taht kuran, 'Ali Rıza Bey' karakterine hayat veren Halil Ergün'den samimi açıklamalar geldi.

İlk okuduğu romanın 'Yaprak Dökümü' olduğunu belirten usta isim o dönem setle ilgili açıklamalarda bulundu.

Halil Ergün, "Yaprak Dökümü setimiz okul gibiydi. Gökçe Öztürk ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldiler." dedi.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

"AİLE GİBİ OLMUŞTUK"

Ergün, "Saat 8-9'da orada olacağız, hazırlık yapılıyor. Aile gibi olmuştuk zaten dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu." açıklamasında bulundu.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

"DENİZ ÇAKIR İLE KÜS"

Dizi bittikten sonra en çok Deniz Çakır ile görüşen fakat aralarında şimdi kırgınlık olduğunu belirten Ergün şu ifadeleri kullandı: 'Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalp kırıklığı oldu, dolaylı olarak.'

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

 

Halil Ergün evinin kapılarını açtı! 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Kanal D’nin sevilen programı Evrim Akın ile Ev Gezmesi, bu hafta izleyicileri zamanda nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Türk sinemasının efsane ismi, Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün’ün dört katlı, boğaz manzaralı ve sanat kokan evi ilk kez ekrana geldi.

Tam bir resim tutkunu olan usta oyuncunun evi, adeta bir sanat galerisi gibi.

Salonun duvarlarını onlarca tablo süslüyor. Klasik tarzda döşenen salonda eskitme mobilyalar, zarif büfeler, vitrinler ve krem tonlarında köşe koltuklar dikkat çekiyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Sanatın yanı sıra nostaljiye de büyük önem veren Ergün, evin birçok köşesini aile hatıralarına ayırmış.

Duvardaki eski fotoğraflar ve aile büyüklerine ait kareler, sıcak bir ev atmosferi yaratıyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Fransa’dan gelen özel vitrin, geçmişin zarafetini bugüne taşıyor.

Boğaz’a karşı dört katlı villasında İstanbul manzarasının keyfini süren Halil Ergün, bahçesiyle de bizzat ilgileniyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Çiçeklerini kendi elleriyle eken sanatçı, “Doğayla baş başa kalmak bana huzur veriyor,” diyor.

Evin bir katı ise tamamen tablolarına ayrılmış. Duvarlarda yer kalmayınca bazı eserlerini yerde özenle muhafaza eden usta oyuncu, sanata olan tutkusunu her detayda hissettiriyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Antika ve tarih dolu salon

Evrim Akın, ünlü oyuncu, sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Suat Güzey’in evine konuk oldu.

Güzey’in salonu, tam bir nostalji durağı. Eskitme eşyalar, antika parçalar ve duvarları süsleyen değerli tablolar göze çarpıyor. Klasik mobilyalarla döşenen salonda en dikkat çekici detay ise yıllanmış saatler oldu.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Çalışma odası ve seslendirme köşesi

Evin bir diğer odasında da geçmişin izlerini taşıyan eşyalar bulunuyor. Bu oda, Güzey’in hem çalışma alanı hem de kayıt stüdyosu olarak kullanılıyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Ünlü sanatçı, burada seslendirme kayıtlarını gerçekleştiriyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Klasik yatak odası

Evin yatak odasında da klasik mobilyaların hakimiyeti dikkat çekiyor. Koyu kahve tonlarının hâkim olduğu oda, geniş ve ferah yapısıyla öne çıkıyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Sade ve kullanışlı mutfak

Oldukça sade tasarlanan mutfakta dolaplar yine kahve tonlarında. Ortada dört kişilik bir yemek masası ve geniş mutfakta ekstra bir koltuk yer alıyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Usta sanatçı Suat Güzey, site ortamını sevmediğini ve 25 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyledi.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” türkülere kattığı kendine özgü yorumuyla tanınan ve “Çılgın Türkücü” lakabıyla bilinen Aydın Aydın’ın evine konuk oldu.

Kapıda meşhur “Şıp Şıp” türküsü eşliğinde Evrim Akın’ı karşılayan Aydın Aydın, giyim tarzıyla da dikkat çekti.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Şık ve neşeli bir salon

Beyaz ve lacivert tonların hâkim olduğu salonda keyifli bir sohbet başladı. Lacivert chester koltuk takımı, beyaz ünite ve şık bir yemek masasıyla tamamlanan salon; duvarlardaki dekoratif ayna, aile fotoğrafları ve piyanoyla sıcak bir ev havası veriyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Kahkahalarla dolu sohbet

Aydın Aydın, hayvanlara yazdığı şarkılardan bahsederken “Hayvanlarla düet yaptım.” sözleriyle herkesi güldürdü. Çıkardığı değişik sesler programa ayrı bir renk kattı.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Gardıroptan rengarenk ceketler

Türkücü, yatak odasının kapısını da Evrim Akın için araladı. Düzenli ve ferah odasında, gardıroptan çıkan rengarenk ceketler adeta minik bir defile havası estirdi.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

Sade ve şık bir mutfak

Evin mutfağı ise krem ve kahve tonlarının kullanıldığı sade ve şık bir tasarıma sahip. Düzenli ve temiz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük

 

 


 

 

