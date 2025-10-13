Yaprak Dökümü okul gibiydi... Deniz Çakır ile küstük!

Haberin Devamı

İlk okuduğu romanın 'Yaprak Dökümü' olduğunu belirten usta isim o dönem setle ilgili açıklamalarda bulundu.

Halil Ergün, "Yaprak Dökümü setimiz okul gibiydi. Gökçe Öztürk ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldiler." dedi.

"AİLE GİBİ OLMUŞTUK"

Ergün, "Saat 8-9'da orada olacağız, hazırlık yapılıyor. Aile gibi olmuştuk zaten dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

"DENİZ ÇAKIR İLE KÜS"

Dizi bittikten sonra en çok Deniz Çakır ile görüşen fakat aralarında şimdi kırgınlık olduğunu belirten Ergün şu ifadeleri kullandı: 'Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalp kırıklığı oldu, dolaylı olarak.'

Halil Ergün evinin kapılarını açtı! 4 katlı Boğaz manzaralı villa...

Kanal D’nin sevilen programı Evrim Akın ile Ev Gezmesi, bu hafta izleyicileri zamanda nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Türk sinemasının efsane ismi, Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün’ün dört katlı, boğaz manzaralı ve sanat kokan evi ilk kez ekrana geldi.

Tam bir resim tutkunu olan usta oyuncunun evi, adeta bir sanat galerisi gibi.

Salonun duvarlarını onlarca tablo süslüyor. Klasik tarzda döşenen salonda eskitme mobilyalar, zarif büfeler, vitrinler ve krem tonlarında köşe koltuklar dikkat çekiyor.

Sanatın yanı sıra nostaljiye de büyük önem veren Ergün, evin birçok köşesini aile hatıralarına ayırmış.

Haberin Devamı

Duvardaki eski fotoğraflar ve aile büyüklerine ait kareler, sıcak bir ev atmosferi yaratıyor.

Fransa’dan gelen özel vitrin, geçmişin zarafetini bugüne taşıyor.

Boğaz’a karşı dört katlı villasında İstanbul manzarasının keyfini süren Halil Ergün, bahçesiyle de bizzat ilgileniyor.

Çiçeklerini kendi elleriyle eken sanatçı, “Doğayla baş başa kalmak bana huzur veriyor,” diyor.

Evin bir katı ise tamamen tablolarına ayrılmış. Duvarlarda yer kalmayınca bazı eserlerini yerde özenle muhafaza eden usta oyuncu, sanata olan tutkusunu her detayda hissettiriyor.

Haberin Devamı

Antika ve tarih dolu salon

Evrim Akın, ünlü oyuncu, sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Suat Güzey’in evine konuk oldu.

Güzey’in salonu, tam bir nostalji durağı. Eskitme eşyalar, antika parçalar ve duvarları süsleyen değerli tablolar göze çarpıyor. Klasik mobilyalarla döşenen salonda en dikkat çekici detay ise yıllanmış saatler oldu.

Çalışma odası ve seslendirme köşesi

Evin bir diğer odasında da geçmişin izlerini taşıyan eşyalar bulunuyor. Bu oda, Güzey’in hem çalışma alanı hem de kayıt stüdyosu olarak kullanılıyor.

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı, burada seslendirme kayıtlarını gerçekleştiriyor.

Klasik yatak odası

Evin yatak odasında da klasik mobilyaların hakimiyeti dikkat çekiyor. Koyu kahve tonlarının hâkim olduğu oda, geniş ve ferah yapısıyla öne çıkıyor.

Sade ve kullanışlı mutfak

Oldukça sade tasarlanan mutfakta dolaplar yine kahve tonlarında. Ortada dört kişilik bir yemek masası ve geniş mutfakta ekstra bir koltuk yer alıyor.

Usta sanatçı Suat Güzey, site ortamını sevmediğini ve 25 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” türkülere kattığı kendine özgü yorumuyla tanınan ve “Çılgın Türkücü” lakabıyla bilinen Aydın Aydın’ın evine konuk oldu.

Kapıda meşhur “Şıp Şıp” türküsü eşliğinde Evrim Akın’ı karşılayan Aydın Aydın, giyim tarzıyla da dikkat çekti.

Şık ve neşeli bir salon

Beyaz ve lacivert tonların hâkim olduğu salonda keyifli bir sohbet başladı. Lacivert chester koltuk takımı, beyaz ünite ve şık bir yemek masasıyla tamamlanan salon; duvarlardaki dekoratif ayna, aile fotoğrafları ve piyanoyla sıcak bir ev havası veriyor.

Kahkahalarla dolu sohbet

Aydın Aydın, hayvanlara yazdığı şarkılardan bahsederken “Hayvanlarla düet yaptım.” sözleriyle herkesi güldürdü. Çıkardığı değişik sesler programa ayrı bir renk kattı.

Gardıroptan rengarenk ceketler

Türkücü, yatak odasının kapısını da Evrim Akın için araladı. Düzenli ve ferah odasında, gardıroptan çıkan rengarenk ceketler adeta minik bir defile havası estirdi.

Sade ve şık bir mutfak

Evin mutfağı ise krem ve kahve tonlarının kullanıldığı sade ve şık bir tasarıma sahip. Düzenli ve temiz görüntüsüyle dikkat çekiyor.



