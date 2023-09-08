Yapılan harcama Aleyna Kalaycıoğlu'nun gelirinin üstünde

Haberin Devamı

Kalaycıoğlu’nun sözlerine karşılık Berkay’ın sahibi olduğu Hiperaktif Müzik’in genel müdürü Okan Genç bir açıklama yayınladı:

“Aleyna Kalaycıoğlu ile şirketimiz, üç yılı kapsayan dört single şarkı anlaşması imzalamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu’na yapılan harcamaya karşılık elde edilen dijital gelirin çok altta kaldığı görülmüş kendisine de bilgi verilmiştir. Kalaycıoğlu, bizimle sözleşmesi devam ederken, başka bir şirketle anlaşmıştır. İyi niyetle sözleşmesini kendisine vereceğimizi bildirdik. Kendisi, bu yöntemi bir kenara atarak, basına gerçek olmayan açıklama yapma gereği duymuştur.”