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Yapılan harcama Aleyna Kalaycıoğlu'nun gelirinin üstünde

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Kalaycıoğlu#Berkay#Hiperaktif Müzik
Yapılan harcama Aleyna Kalaycıoğlunun gelirinin üstünde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 09:22

Aleyna Kalaycıoğlu geçen gün Berkay’ın şarkısının gelirini vermediğini iddia etmişti.

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Kalaycıoğlu’nun sözlerine karşılık Berkay’ın sahibi olduğu Hiperaktif Müzik’in genel müdürü Okan Genç bir açıklama yayınladı:

Aleyna Kalaycıoğlu ile şirketimiz, üç yılı kapsayan dört single şarkı anlaşması imzalamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu’na yapılan harcamaya karşılık elde edilen dijital gelirin çok altta kaldığı görülmüş kendisine de bilgi verilmiştir. Kalaycıoğlu, bizimle sözleşmesi devam ederken, başka bir şirketle anlaşmıştır. İyi niyetle sözleşmesini kendisine vereceğimizi bildirdik. Kendisi, bu yöntemi bir kenara atarak, basına gerçek olmayan açıklama yapma gereği duymuştur.”

Yapılan harcama Aleyna Kalaycıoğlunun gelirinin üstünde

 

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#Aleyna Kalaycıoğlu#Berkay#Hiperaktif Müzik

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