Yapay zeka polemiği

SEN NE YAPTIN DA ELEŞTİRİYORSUN?

Mustafa Sandal için düzenlenen “Saygı1” konserinde sahne alan Nikbinler grubunun performansına yönelik eleştirilerle başlayan yapay zekâ tartışmaları büyürken, Cüneyt Özdemir konuyla ilgili dikkat çekici bir çıkışta bulundu:

“Sezen Aksu bu tartışmaya girse, bunu anlarım. Bu kadar büyük şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör; bu kadar üretken bir insan bu tartışmaya özgüvenle girebilir. Ama şu tartışmaya balıklama atlayanlara bakıyorum; kardeşim sen ne yaptın da ne söylüyorsun? Ne yaptın da neyi eleştiriyorsun?”

ZAMAN GEÇTİKÇE AKSİLEŞİYORSUNUZ

Konuyla ilgili eleştiri yapan ilk isimlerden olan Tan Taşçı’dan Özdemir’e jet yanıt geldi. Yapay zekâ üretimlerinin gerçekmiş gibi sunulmasını etik bulmadığını dile getiren şarkıcı, sert ifadeler kullandı:

“Siz son 21 yıldır neredesiniz bilmiyorum ama ben kendimi bestelerimle, yorumculuğumla, sahnelerimle, üretimimle ve aranjörlüğümle ispatlamış durumdayım. Siz 21 yıldır bihaber olabilirsiniz, haberci olmanıza rağmen. Çok değişik bir üstten bakma tavrınız var. Zaman geçtikçe daha çok aksileşiyorsunuz. Hayırdır, sizden icazet mi alacağız biz?”

SİZİN İÇİN SÖYLEMEMİŞTİM

Cüneyt Özdemir, şarkıcıya X platformunda “Ben o sözleri sizin için söylememiştim. Bir anda sizinle polemik içinde buldum kendimi” mesajını yazdı.

Şarkıcı, “En azından gün içinde müdahale etseydiniz ya da bir düzeltme yapsaydınız” dedi. Özdemir’in yanıtı şöyle oldu: “San Francisco’dayım, 10 saat geriden geliyoruz. Gördüğüm an yazdım. Adınızın geçmediği bir konuyu üzerinize alınıp, bana şahsen cevap verip, bir de bana yaptığınız eleştiriler de benim tuhafıma gitti. Canınız sağ olsun. Kişiselleştirilmediği sürece sağlıklı bir tartışma.”