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Yangına evde yakalandı... Bülent Ersoy’un korku dolu anları!

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#Bülent Ersoy#Antalya#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 16:28

Antalya’da 9 Ağustos’ta sahne alacak olan sanatçı Bülent Ersoy’un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi’ndeki villasına da alevler sıçradı.

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Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy’un büyük korku yaşadığı öğrenildi.

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Danışman Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Bülent Ersoy’un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva’mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler" dedi.

Yangına evde yakalandı... Bülent Ersoy’un korku dolu anları

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Diğer yandan villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.  

Yangına evde yakalandı... Bülent Ersoy’un korku dolu anları

 

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#Bülent Ersoy#Antalya#Yangın

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