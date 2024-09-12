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'Yalnız değilsin Ankaralı Turgut' Gülben Ergen'den dostuna destek...

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#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Gülben Ergen
Yalnız değilsin Ankaralı Turgut Gülben Ergenden dostuna destek...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 13:59

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1,5 ayda 13 kilo veren şarkıcıyı, Gülben Ergen ziyaret edip destek istedi.

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Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Gülben Ergen meslektaşı Ankaralı Turgut'a sahip çıktı. Kızının evine taşınan Karataş'ı ziyaret eden Ergen, ünlü türkücünün yaşadığı sıkıntıları ve son halini paylaştı.

Ankaralı Turgut için destek isteyen Ergen, şu ifadeleri kullandı;

Yalnız değilsin Ankaralı Turgut Gülben Ergenden dostuna destek...

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden türkücü 1,5 ayda 13 kilo verdi.

"Ankaralı Turgut yalnız değilsin.

Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim...

Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş.

Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş.

Kızının evine taşınmış.

Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor.

Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor.

Yanındayım değerli Turgut.

Güçlü yapımcılar

Değerli meslektaşlarım

Müzik birlikleri

İyi insanlar

Haydi görev başına hepimiz"

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Yalnız değilsin Ankaralı Turgut Gülben Ergenden dostuna destek...

Ankaralı Turgut 2017 yılında KOAH nedeniyle tedavi görmüştü.

 

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#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Gülben Ergen

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