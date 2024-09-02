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‘Yalı Çapkını’ ile Boğaz turu

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Yalı Çapkını
‘Yalı Çapkını’ ile Boğaz turu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 08:20

Serenay Sarıkaya önceki akşam Bebek sahilde ‘Yalı Çapkını’ adlı bir tekneye binerken görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince keyfi kaçan ünlü oyuncu menajerini muhabirlerin yanına yollayarak görüntülerin silinmesini istedi.

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Sevgilisi Mert Demir’le eğlenceli pozlarını sosyal medya hesabında paylaşarak aşkını bir kez daha herkese ilan eden Serenay Sarıkaya önceki akşam Bebek sahilde ‘Yalı Çapkını’ adlı bir tekneye binerken görüntülendi.

‘Yalı Çapkını’ ile Boğaz turu


Arkadaşlarıyla Boğaz turu yapmak isteyen oyuncunun keyfi muhabirleri fark edince kaçtı. Oyuncunun menajeri muhabirlerin yanına gelerek “Bu görüntüler silinebilir mi? Bu görüntülerin yayınlanmasını istemiyoruz, zaten Serenay’ın da keyfi kaçtı” dedi. 

‘Yalı Çapkını’ ile Boğaz turu

Aşk pozları

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Serenay Sarıkaya, Mert Demir’le fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına “Flashbacks of SS” notuyla kalp ve alev emojisi koydu. Ünlü şarkıcı Mert Demir de Serenay Sarıkaya’ya yanıt olarak kalp emojisi bıraktı. İkilinin hayranları bu karelere Demir’in sevilen şarkısı “Ateşe Düştüm”e atıfta bulunarak “Ateşe düştük be” gibi eğlenceli yorumlar yaptı.

‘Yalı Çapkını’ ile Boğaz turu

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Yalı Çapkını

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