‘Yalı Çapkını’ ile Boğaz turu

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Sevgilisi Mert Demir’le eğlenceli pozlarını sosyal medya hesabında paylaşarak aşkını bir kez daha herkese ilan eden Serenay Sarıkaya önceki akşam Bebek sahilde ‘Yalı Çapkını’ adlı bir tekneye binerken görüntülendi.

Arkadaşlarıyla Boğaz turu yapmak isteyen oyuncunun keyfi muhabirleri fark edince kaçtı. Oyuncunun menajeri muhabirlerin yanına gelerek “Bu görüntüler silinebilir mi? Bu görüntülerin yayınlanmasını istemiyoruz, zaten Serenay’ın da keyfi kaçtı” dedi.

Aşk pozları

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Serenay Sarıkaya, Mert Demir’le fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına “Flashbacks of SS” notuyla kalp ve alev emojisi koydu. Ünlü şarkıcı Mert Demir de Serenay Sarıkaya’ya yanıt olarak kalp emojisi bıraktı. İkilinin hayranları bu karelere Demir’in sevilen şarkısı “Ateşe Düştüm”e atıfta bulunarak “Ateşe düştük be” gibi eğlenceli yorumlar yaptı.