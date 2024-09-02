Yalan'ın 13. bölümünde neler oldu? Açılışa 'haciz' gölgesi

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Dizinin yeni bölümünde;

Artık ablası ve eniştesiyle aynı evde kalamayacağını fark eden Melike, eski bir dostunun oğlu olan Tuna'dan yardım istedi.

Yeni evini tutan Melike'nin ayakları gelen sürpriz telefonla yerden kesildi. Arayan savcıydı... İkili buluşmak için sözleşti. Savcı Melike'ye kocasının davasında bir ifadenin dosyadan çıkarıldığını söyledi. Yaman davanın çözülmesi için en beklenmedik hamleyi yaptı...



Aynı dakikalarda Haluk, iş yemeğine götürdüğü Hazal'ın hayatı boyunca unutamayacağı bir olaya şahit olmasını sağladı.

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Sevda ile konuşan Melike, onu ifade vermeye ikna etti ve elindeki dosyayı büyük bir heyecanla savcıya ulaştırdı.

Seher'den boşanmayı kafasına koyan Kadir, avukatı ile birlikte eve gelerek boşanma protokolünü imzalattı.

Melike ile yaşamaya karar veren Hazal'ın evden ayrılması Hülya'yı hiç beklemediği kadar derinden sarstı.

Tuna'nın çalıştığı yere giden Duru, fotoğrafa çekerken görünmez bir kaza yaşadı. Duru, bir anlık dalgınlığının yol açtıklarını telafi etmek için Tuna'dan yardım istedi. Fırsatı kaçırmayan Tuna, Duru'ya birlikte sergiye gitmeyi teklif etti.

Tuna, afişteki ismi görünce sergi kararından vazgeçti. Olup bitene anlam veremeyen Duru, onu yalnız bırakmadı.

Eve döndüğünde annesini bir başına bulan Duru, onunla konuşmaya çalıştığı sırada Harun odaya girdi. Anne-kızın konuşması bir kez daha yarım kaldı.

Kenan'nın davasıyla ilgili olarak savcı ile görüşmeye giden Kadir, beklemediği bir karşılık aldı:

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Sizinle ilgilenmiyorum, Melike Hanım'a yardımcı oluyorum

Melike ile Kadir'in fotoğraflarını çeken Cengiz, elindeki kozu Seher'e parayla sattı.

Duru ile işbirliği yapan Melike, Berrin hakkında duyduklarından sonra onun için endişelendi. Aksoylar'ın malikanesine giden Melike, ne söylese de Berrin'i masumiyetine inandıramadı.

Kadir ile yengesi arasında ilişki olduğunu düşünen Seher, elinde silahla Melike'nin evine gitti.

İki kadın arasındaki arbede Savcı Yaman'ın gelişiyle son buldu.

Kadir'in gelişiyle olaylar daha da çığırından çıktı. Seher'in Melike'yi öldürmeye çalıştığını öğrenen Kadir, öfkeyle eve gitti.

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Seher'i Kadir'in elinden kurtaran Zehra, oğlunun Melike'ye aşık olduğunu öğrendi.

Kendisinin çaresiz hisseden ve içinden geçenleri Melike'ye anlatan Kadir, duygularına karşılık bulamadı.

Berrim ile yeni bir plan yapan Hülya, atölyesinin açılışı için gün sayan Melike'ye karşı son kozunu oynadı.

Sevda’nın sonradan hatırladığı bir ayrıntı, Yaman’ı harekete geçirdi ve Kadir’i karakola çektirdi.

Dizinin final sahnesinde;

Berrin’in sinsi planları sonuç verdi ve Melike’nin atölyesinin açılış günü felakete dönüştü...