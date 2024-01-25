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Yalan haberler Yıldız Tilbe'yi kızdırdı

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#Yıldız Tilbe#Pınar Kerimoğlu#Zorlu
Yalan haberler Yıldız Tilbeyi kızdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 07:52

Yıldız Tilbe önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

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Geçtiğimiz günlerde kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere bağıran ünlü şarkıcı, hakkında ‘hastaneye kaldırıldı’ diye yalan haberler yapıldığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğu için kızgın olduğunu dile getirdi: “Beni arayıp teyitlemek gibi bir niyetleri bile yok, kötü düşünüyorlar.”

Yalan haberler Yıldız Tilbeyi kızdırdı

Ünlü şarkıcı aynı günün akşamı da Cahide Palazzo’da sahneye çıktı. Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle dikkat çeken Yıldız Tilbe sarı kıvırcık saçlarıyla 60’ların Amerikalı ünlü yıldızı Janis Joplin’e benzetildi.

 

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#Yıldız Tilbe#Pınar Kerimoğlu#Zorlu

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