Yalan haberler Yıldız Tilbe'yi kızdırdı

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere bağıran ünlü şarkıcı, hakkında ‘hastaneye kaldırıldı’ diye yalan haberler yapıldığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğu için kızgın olduğunu dile getirdi: “Beni arayıp teyitlemek gibi bir niyetleri bile yok, kötü düşünüyorlar.”

Ünlü şarkıcı aynı günün akşamı da Cahide Palazzo’da sahneye çıktı. Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle dikkat çeken Yıldız Tilbe sarı kıvırcık saçlarıyla 60’ların Amerikalı ünlü yıldızı Janis Joplin’e benzetildi.