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Ünlü oyuncu tatilde... Şezlong sohbeti!

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#Doğukan Güngör#Nazlı Sabancı#Hacı Sabancı
Ünlü oyuncu tatilde... Şezlong sohbeti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 12:34

Yaz sezonunu Bodrum’da açan Doğukan Güngör, tatile Çeşme’de devam ediyor. Oyuncu önceki gün The Beach of Momo’da objektife takıldı.

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Plaja geç saatlerde gelen ve denize girmek yerine sadece güneşlenmeyi tercih eden Güngör, şezlongunda iki kadınla sohbet ederken görüntülendi. (Deniz BOY)

Ünlü oyuncu tatilde... Şezlong sohbeti

 

Özel kutlama

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın yeni yaşını akşam yemeği davetiyle kutladı. Eşi için özel bir pasta yaptıran Nazlı Sabancı, kutlamadan kareleri sosyal medyada “Doğum günü çocuğu” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu tatilde... Şezlong sohbeti

Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden bir oğlu olduğunun ortaya çıkması ve dava süreciyle zor günler atlatan Nazlı Sabancı bu paylaşımıyla ‘evliliklerinde sorun olmadığı’ mesajını verdi.

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Tatile çıkacağım

Emel Yıldırım önceki akşam modacı Burcu Sedef’in Bebek Otel’deki doğum günü partisinden çıkarken görüntülendi. Yıldırım, “Her şey yolunda. İşlerimiz yoğun. Tatil planım var. Burcu’nun doğum günüydü. Geldim, kutladım ve evime gidiyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

Ünlü oyuncu tatilde... Şezlong sohbeti

Ara verdi

Burak Deniz, tekne tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Sörf tahtasına uzanarak güneşlendikten sonra denize girip serinleyen oyuncu, birçok beğeni ve yorum alan o paylaşımına İngilizce “Ara verme” notunu düştü.

Ünlü oyuncu tatilde... Şezlong sohbeti

Sinema keyfi

Berkay geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte İstinyePark AVM’deydi. Ünlü şarkıcı, kızlarının isteği üzerine sinemada film izlediklerini söyledi. Sinema keyfinin ardından mağazaları dolaşıp alışveriş yapan aile, daha sonra AVM’den ayrıldı.

Ünlü oyuncu tatilde... Şezlong sohbeti

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#Doğukan Güngör#Nazlı Sabancı#Hacı Sabancı

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