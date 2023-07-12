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Yakın dostlar ortak oldu

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#Sedef Çalarkan#Cemiyet#Mehmet Üstündağ
Yakın dostlar ortak oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:40

Cemiyetin de yakından tanıdığı moda tasarımcısı Sedef Çalarkan ve iç mimar-müzisyen Derin Sarıyer, kreatif tasarım ajansı kurdu.

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25 yıllık dostluklarını işe dönüştürdüklerini söyleyen ikili, kendi alanlarında edindikleri tecrübeleri Des Creative Agency ile buluşturdu.Londra-İstanbul merkezli şirkette kreatif danışmanlık verecek olan ortakların yolu açık olsun...

Kaşıbeyaz kalitesi
Başarılı iş insanı Mehmet Çırak, Türk gastronomisini daha ileriye taşımak çok çalışıyor. 2021 yılında Bahçeşehir Gölet’te açtığı Kaşıbeyaz, bunun en güzel örneği. Geleneksel Türk yemeklerini, Antep mutfağının en sevilen kebap çeşitlerini tadabileceğiniz Bahçeşehir Kaşıbeyaz’da baklava yemeyi de ihmal etmeyin.

Yakın dostlar ortak oldu

Baklavayı en iyi şekilde, kalitesinden zerre ödün vermeden hazırlıyorlar. Bahçeşehir Gölet’in keyifli konumu içinde yer alan restoran oldukça geniş. Sadece kebapçı olarak düşünmeyin, sabah açılıyor mekân ve serpme kahvaltılarıyla da nam salmış.

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6 bin TL’lik şezlong
Plaj giriş ücretleri yine gündemden düşmüyor! Gidiş tarihine göre yüksek ya da düşük sezon olarak değişen rakamlar, yaz boyu dalgalanacak gibi duruyor.

Yakın dostlar ortak oldu

Lakin araştırmalarım sonucu anladım ki makas git gide açılmış! Bu senenin rekoru 200 Euro, yani yaklaşık 6 bin TL ile Çeşme’deki SwissOtel Resort & SPA’da! Bu ay açılan otelin muhteşem plajında şezlong keyfi yapmak istiyorsanız, pamuk ellerinizi bayağı bir dibe daldırmanız gerekecek!

Chanel’den özel davet
Dünyaca ünlü moda markası Chanel, önceki akşam Bodrum’da çok özel bir yemek daveti verdi. Türkiye’deki müşterileri için düzenlenen davet, Mandarin Oriental’da yapıldı.

Yakın dostlar ortak oldu

Chanel’in butiği, 2019 yılında Bodrum Mandarin Oriental’da açılmış ve dünyada büyük ses getirmişti. 40 özel müşterinin katıldığı davete Zeynep Akçıray ve eşi Volkan Akçıray da vardı.

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#Sedef Çalarkan#Cemiyet#Mehmet Üstündağ

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