Yakın dostlar ortak oldu

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25 yıllık dostluklarını işe dönüştürdüklerini söyleyen ikili, kendi alanlarında edindikleri tecrübeleri Des Creative Agency ile buluşturdu.Londra-İstanbul merkezli şirkette kreatif danışmanlık verecek olan ortakların yolu açık olsun...
Kaşıbeyaz kalitesi
Başarılı iş insanı Mehmet Çırak, Türk gastronomisini daha ileriye taşımak çok çalışıyor. 2021 yılında Bahçeşehir Gölet’te açtığı Kaşıbeyaz, bunun en güzel örneği. Geleneksel Türk yemeklerini, Antep mutfağının en sevilen kebap çeşitlerini tadabileceğiniz Bahçeşehir Kaşıbeyaz’da baklava yemeyi de ihmal etmeyin.
6 bin TL’lik şezlong
Plaj giriş ücretleri yine gündemden düşmüyor! Gidiş tarihine göre yüksek ya da düşük sezon olarak değişen rakamlar, yaz boyu dalgalanacak gibi duruyor.
Chanel’den özel davet
Dünyaca ünlü moda markası Chanel, önceki akşam Bodrum’da çok özel bir yemek daveti verdi. Türkiye’deki müşterileri için düzenlenen davet, Mandarin Oriental’da yapıldı.