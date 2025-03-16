Yakın arkadaşının cenazesine katılamamıştı... 'Paranın kölesi olmuşsunuz' sözleri ünlü oyuncuyu çıldırttı!

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Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Şinasi Yurtsever için dün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) veda töreni düzenlendi. Törene ünlü oyuncunun 18 yıllık eşi Ferihan Kaya Yurtsever, annesi Güler Yurtsever, kardeşi Mümtaz Sadi Yurtsever ve çok sayıda sanatçı dostu katıldı.

AHMET KURAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

“Kardeş Payı” dizisinde Şinasi Yurtsever ile rol alan Ahmet Kural törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Kural, “Daha oyunculuk yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekânda karşılaşmıştım kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. Sonra 2009 yılında dizi çekmeye gittik. Orada her hafta sonu bekliyordum gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

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GÜLE GÜLE ŞİNASİ ABİ

Onur Buldu da Şinasi Yurtsever’e duygusal bir konuşma ile veda etti: “Çocuk adam, derdim ona, bence onu en iyi anlatan cümle budur. Biz şimdi kiminle uğraşacağız abi? O kocaman boşluğu nasıl doldurabileceğiz? Güle güle Şinasi Abi. Güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz.”

'CENAZEYE KATILAMADIM'

Sanat camiasının akın ettiği cenaze törenine bir dönem 'Yabancı Damat' dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı İlker Aksum’un katılmaması dikkat çekmişti. Cenaze törenine katılamayan ve Instagram hesabından bir paylaşım yapan İlker Aksum şu ifadeleri kullanmıştı;

"Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet"

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İlker Aksum'un paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Yakın arkadaşının cenazesine katılamadığı için Aksum'u eleştirenler oldu.

Yeni bir açıklama yapan ünlü oyuncu, 'Paranın kölesi olmuşsunuz’ eleştirilerine isyan etti:

'BEN ŞİNASİ'Yİ YAŞATACAĞIM'

'Dün bir yayın yaptım Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadığım için mesleğime serzenişte bulundum. Sağ olun, yüz binler baş sağlığı diledi. Fakat bazı yorumlarda da 'Sizin dünyanız böyle, yapımcılar şöyle... Siz paranın kölesisiniz' gibi şeyler vardı. Benim yapımcımın haberi dahi yok. Ben başıma ne geleceğini biliyorum, burada tecrübe konuşuyor. Ben ‘150 kişi para alamayacak’ dedim. Hayır, aileleriyle beraber 500'ü buluyor. Biz bölüm başına kazanıyoruz. Bu olmayacaktı. Diyorlar ki 'Sen karşılasaydın' karşılasam bile bunun bizim elimizde olmayan tarafları var. Ben Şinasi'mi yaşatacağım, üzüntümü telafi edeceğim... Şinasi'me ben kendimi affettireceğim. Lütfen ‘Paranın kölesi olmuşsunuz’ demeyin. Yazıklar olsun! Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey? Kaç yıldır bu işin içindeyim, ne zaman paranın kölesi oldum. Ne zaman ben para için yalakalık yaptım. Hayır, kabul etmiyorum bunu, hiç kimseye laf etmenizi kabul etmiyorum'