'Yakın akrabaya borç para verilmez, benden 100 Pınar'dan 500 bin istiyorsunuz'

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Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, yakın akrabalara ve arkadaşlara borç para verme konusunda görüşlerini paylaştı. Konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Yağmur Atacan, yakın akrabalara verilen paranın borç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Atacan, "Yakın akrabaya borç verilmez. Yakın akrabanın ihtiyacı varsa para verilir. Geri öderse onun adı borç olur. Ödemezse yakın akrabaya verilmiş bir para olur" ifadelerini kullandı.

“BU ÇOK ZOR BİR ŞEY”

Eşinin sözlerine katılan Pınar Altuğ ise borç para vermenin arkadaşlık ilişkilerini etkileyebileceğine dikkat çekti. Altuğ, "Yağmur hep onu söyler; verirsen de arkadaşlığın zarar görecek, vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek diye. Arkadaşını ne kadar sevdiğin önemli. Bu çok zor bir şey. Ya bir prensip kararı alacaksınız hayatınızda. Günümüz ekonomik koşulları düşünülürse zor bir durum... Akraba borç gibi değil de yardım olarak düşünmek gerek" dedi.

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“PINAR HANIM'DAN 500 BİN LİRADAN BAŞLIYORSUNUZ”

Yağmur Atacan ise konuşmanın devamında eşine yönelik esprili bir sitemde bulundu. Kendisiyle Pınar Altuğ’dan istenen borç miktarları arasındaki farka dikkat çeken Atacan, "Özellikle Pınar konusunda bozuluyorum arkadaşlar. Benden 100 bin liraya kadar borç istiyorsunuz, Pınar Hanım’dan 500 bin liradan başlıyorsunuz! Bu aramızda bu kadar fark var mı ya?" sözleriyle güldürdü.