Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Önceki akşam Ataköy Sheraton Otel’de dinleyicileriyle buluşan ve sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, maçta Filistin bayrağı açan Türk taraftarların gördüğü sert müdahaleye tepki göstererek şöyle dedi: “Şiddetin spora bulaştığını görmek çok acı. Sanat ve spor, barışın ve kardeşliğin simgesidir. Hep temiz kalmalı. Dilerim bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Beşiktaş taraftarının Filistin davası için gösterdikleri onurlu davranışı ve dik duruşlarını kutluyorum. Gerçekten kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

ZULÜM BİZDENSE BEN BİZDEN DEĞİLİM

Gazze’de yaşananlara ilişkin düşünceleri de sorulan Linet, “Gazze’de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense, ben bizden değilim” yanıtını verdi.