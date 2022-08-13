Yağmur Tanrısevsin: Hedefim dünya markası olmak

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ÜNLÜ oyuncu Yağmur Tanrısevsin önceki gün Watergarden İstanbul’da alışveriş yaptı. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan Tanrısevsin, son dönemde seramik çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi ve İspanya’nın popüler bir mekânının seramik çalışmalarını gerçekleştiren oyuncu, yurtdışında çalışmalarının devam edeceğini söyledi:

“Onların yanı sıra birçok güzel iş yapıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı için birçok proje var. Yurtdışına tasarım yapmak, seramik ihraç etmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Tasarımcı olarak dünyada büyük bir marka olmak en büyük arzum. Bunun için emin adımlarla ilerliyor, güzel işler yapıyorum. Gün geçtikçe büyüyen güzel bir ekibim var. Nice başarılı çalışmalarımız olacak, sizlerle paylaşmak için şimdiden heyecanlanıyorum.”

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Uzun süredir hayatında kimse olmayan Yağmur Tanrısevsin, “Aşka kalbinizi kapattınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İnanın aşka meşke ayıracak hiç vaktim yok. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri, diğer taraftan da seramik atölyesi... Bu yoğunlukta emin olun ki aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor.”

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Oyuncu, yeni sezon için proje görüşmelerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.