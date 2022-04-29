Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Oyunc Yağmur Tanrısevsin, Elele dergisinin mayıs sayısına konuk oldu. Oyuncu, hayattaki değerlerini şöyle anlattı:
“Adaletsizlik ve haksızlık benim hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim. Beni iyi tanıyan herkes, en değer verdiğim şeyin bu olduğunu bilir.” Oyuncu, mesleki motivasyonu hakkında “Heyecanlandığım bir karakter ve proje ile karşılaştığımda motivasyonum çok yükseliyor. O zaman başka bir motivasyon aracına ihtiyaç duymuyorum aslında” dedi.
“Kendini çok özel ve değerli görüp, başka insanları sahip olduklarından ya da olamadıklarından dolayı küçümseyenlerden koşarak uzaklaşabilirim.” Ünlü oyuncu aşkta asla olmaması gereken şeyleri ise şöyle sıraladı: “Bencillik ve haksızlık ise olmaması gerekenler. Paylaşım, paylaşabilmek ise olmazsa olmaz benim için. Bunun aşkı ve heyecanı devam ettirdiğini düşünüyorum.”