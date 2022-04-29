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Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

#Yağmur Tanrısevsin#Yağmur Tanrısevsin Kaç Yaşında#Yağmur Tanrısevsin Kimdir
Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Yağmur Tanrısevsin, Elele’nin yeni sayısının kapağında yer aldı. Oyuncu, “Adaletsizlik ve haksızlık, hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim” dedi.

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Oyunc Yağmur Tanrısevsin, Elele dergisinin mayıs sayısına konuk oldu. Oyuncu, hayattaki değerlerini şöyle anlattı:

“Adaletsizlik ve haksızlık benim hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim. Beni iyi tanıyan herkes, en değer verdiğim şeyin bu olduğunu bilir.” Oyuncu, mesleki motivasyonu hakkında “Heyecanlandığım bir karakter ve proje ile karşılaştığımda motivasyonum çok yükseliyor. O zaman başka bir motivasyon aracına ihtiyaç duymuyorum aslında” dedi.

Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum



Aşkta bencillik olmaması gerek

Yağmur Tanrısevsin, “Hangi tür davranışlar o kişiden uzaklaşmanıza sebep olur?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Kendini çok özel ve değerli görüp, başka insanları sahip olduklarından ya da olamadıklarından dolayı küçümseyenlerden koşarak uzaklaşabilirim.” Ünlü oyuncu aşkta asla olmaması gereken şeyleri ise şöyle sıraladı: “Bencillik ve haksızlık ise olmaması gerekenler. Paylaşım, paylaşabilmek ise olmazsa olmaz benim için. Bunun aşkı ve heyecanı devam ettirdiğini düşünüyorum.”

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