Yağmur Sarnıç kimdir nereli kaç yaşında? Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında bilgiler

Yağmur Sarnıç, eski futbolcu Emre Aşık ile 2012 yılında dünyaevine girdi. Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Sarnıç, son günlerde ise Emre Aşık'ı öldürmek için kurguladığı iddia edilen kiralık katil olayı ile gündemde yer alıyor. Peki, Yağmur Sarnıç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Yağmur Sarnıç hakkında detaylı bilgiler

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

1993 yılında dünyaya gelen Yağmur Sarnıç, iç mimarlık yapmaktadır. Sürekli olarak adı olaylarla anılan Yağmur Aşık, 2017 yılında baykuş davası ile gündeme gelmişti.

Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Sarnıç baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda bir başka olayla daha gündeme gelen Yağmur Sarnıç ateşlenen çocuğunu hastaneye götürdükten sonra aracını başhekimlik önüne park etmek istemesinin ardından müdahale eden güvenlik görevlisiyle tartışmış ve olay polislerin müdahalesi ile aralanmıştı.

En son gündeme gelen olayda ise Yağmur Sarnıç, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Sarnıç iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Sarnıç darp edildi.