Yağmur Sarıoğlu şoke eden iddialara cevap verdi! 'Hayatında birden fazla kişi varmış'

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu’nu genç bir kadınla aldattığı kamuoyuna yansıdı. Sarıoğlu’nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürüldü. Sarıoğlu çiftinin boşanma dilekçesi verdiği iddia edildi.

HAYATINDA BİRDEN FAZLA KİŞİ VARMIŞ

Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu iddiaları uçuş için gittiği Dubai’de yanıtladı. Sarıoğlu, eşinin genç kadını kürtaj olmaya zorladığı iddiasının doğru olmadığını söyledi:

“Ortada Sabri’ye atılan mesajlar var, 1-2 milyon istediğine dair. Olay, haziran öncesi. Karşı tarafın elinde delil yok. 7-8 aydır karşı tarafın şantaj ve tehdidi var. Kürtaj, hamilelik hastanede kayıtlı. Ama o dönem hayatında birden fazla erkek varmış. Hastaneye de kendi rızasıyla gitti. Özel bir hastanede kürtaj oldu. Hastanede zorla bir şey yaptırmanın mümkünatı yok.”

ÇOCUKLARIMLA BENİ TAKİP EDİYOR

Genç kadının ailesini takip ettiğini de dile getiren Yağmur Sarıoğlu “Bu kız, beni ve çocuklarımı takip ediyor. 3 gün önce çocuklarımı tenis kulübüne götürdüm. Çocuklarım arabaya binerken sokaktan yanımızdan geçiyor. Kavga çıksın, ben bunları çekeyim kafasında. Hanımefendi sürekli takipte, şantajı tehdidi yapan da o aylardır” dedi.

Evlilikte sorun olmadığını belirten Sarıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Biz Çeşme’den daha yeni geldik. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri’ye söylediğimde ‘bak çıkmış haber’ diye o da ‘2 gün okuma gözünü kapat’ dedi. O bile umursamıyor.”

Sarıoğlu karşı tarafın açtığı şantaj ve tehdit davasıyla ilgili de şunları söyledi: “Avukat takibini yapıyor. Bu dava adli tatilden dolayı hâlâ devam ediyor. Sabri karşı dava açar mı onu bilmiyorum. Ama karşı tarafın tehdit, şantaj mesajları delil olarak verilmiş durumda.”

