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Yağmur Atacan: Bu vatan bizim

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#Yağmur Atacan#Pınar Altuğ#Deprem
Yağmur Atacan: Bu vatan bizim
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:51

Depremin hemen ardından bölgeye giderek yardım çalışmalarına katılan Yağmur Atacan, sosyal medyada izlenimlerini anlattığı bir video paylaştı.

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Oyuncu, “Biz bu işin çok başını gördük. O zaman bir kaos vardı. Yardımlar devam etmeli. Bu uzun bir süreç, bayrak değişimi olmalı. Her şeyi büyük şirketlerden bekleyemeyiz. Bir su şirketi oraya yüzlerce TIR gönderemez. Yardım yapmak, ‘Orada su yok’ diye bağırmak değil. Toplanırsınız 10 kişi, elinizden geldiğince su bulup gönderirsiniz” dedi.

Eşi Pınar Altuğ’un önümüzdeki günlerde afet bölgesine gideceğini açıklayan Atacan, “Ben de gideceğim. İhtiyaçları belirlemeye çalışıyoruz. Maksimum ne fayda sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Gitmek isteyenlere tavsiyem, iyi organize olmaları. Herkes ne yapabiliyorsa yapmak zorunda. Çünkü bu vatan bizim” diye konuştu.

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#Yağmur Atacan#Pınar Altuğ#Deprem

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