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Yağmur altında kahkaha tufanı

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#Yasemin Sakallıoğlu#Demirören Medya Grubu#Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi
Yağmur altında kahkaha tufanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 08:02

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda Türkiye’nin en değerli sanatçılarını müzikseverler ile buluşturan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam stand-up gösterisiyle başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu’nu ağırladı.

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Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ oyunuyla sahne alan ünlü komedyen, gösterisiyle iki saat boyunca seyircileri kahkahalara boğdu. Yağışlı havaya aldırış etmeyen Yasemin Sakallıoğlu hayranları, yağmurluklarıyla gösteriyi izlemeye devam etti.

“BU İŞİ ÖLENE KADAR YAPACAĞIM”

İlk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıkan Yasemin Sakallıoğlu, mutluluğunu basın mensuplarıyla paylaştı. Ünlü komedyen, “Yağışlı havaya rağmen kapıda oluşan kuyruk için çok mutluyum. Benim için mükemmel bir sonuç…Şöyle bir havada 3 bine yakın insan burada ve ben bu işi ölene kadar yapacağım” sözlerine yer verdi.

Yağmur altında kahkaha tufanı


PARAF KURUÇEŞME AÇIKHAVA SEYİRCİSİNİ GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ

Yasemin Sakallıoğlu, “İlk defa bu kadar denize yakınım ve kendimi yalı sahibi gibi hissediyorum” sözleriyle gösterisine başladı. Aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille seyirciye anlatan Sakallıoğlu, performansıyla izleyenleri mest etti. Gündelik hayatından ve ailesinden komik hikayelere de yer veren genç komedyen, tek kişilik sahne performansıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava izleyicisini gülmekten kırdı geçirdi. Yasemin Sakallıoğlu’nun gösteri sırasında sahneye aldığı seyircileri ile yaşadığı diyaloglar keyifli dakikalara sahne oldu.

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Yağmur altında kahkaha tufanı


SEYİRCİDEN TAM NOT

Esprileri, doğal tavrı ile sevenlerini mest eden Yasemin Sakallıoğlu, dans şovuyla geceye damgasını vurdu. ‘Dinle’, ‘Suspus’, ‘Heyecanı Yok’ şarkıları eşliğinde dansçılarıyla birlikte muhteşem bir koreografiye imza atan Sakallıoğlu, performansıyla izleyiciden tam not aldı.

Yağmur altında kahkaha tufanı

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#Yasemin Sakallıoğlu#Demirören Medya Grubu#Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi

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