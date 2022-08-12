Yağmur altında Haluk Levent coşkusu

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Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti. 2 saatlik konserinin yarısında seyirciler arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri ve sohbetiyle de sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile binlerce kişiye yardım eli uzatan Haluk Levent sahnesinde müjdeli bir haberi de paylaştı.

Kanseri yenen minik hayranı Eylül’ü sahnesinde ağırlayan Levent, “Ona dedim ki; kanseri yendiğin gün seninle dans edeceğim ve yendi, yendi, yendi” dedi. İkili “Çemberimde Gül Oya” şarkısında dans etti.

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Türkü düeti

Gecede Özgür Can Çoban da sahneye çıktı. Haluk Levent, Çoban ile “Ahirim Sensin”, “Selanik Türküsü” ve “Bahça Duvarından Aştım” türkülerini söyledi.