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Yağmur altında Haluk Levent coşkusu

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#Haluk Levent#Özgür Can Çoban#Kuruçeşme Açıkhava
Yağmur altında Haluk Levent coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 09:30

Rock müziğin güçlü sesi Haluk Levent önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

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Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti. 2 saatlik konserinin yarısında seyirciler arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri ve sohbetiyle de sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile binlerce kişiye yardım eli uzatan Haluk Levent sahnesinde müjdeli bir haberi de paylaştı.

Yağmur altında Haluk Levent coşkusu

Kanseri yenen minik hayranı Eylül’ü sahnesinde ağırlayan Levent, “Ona dedim ki; kanseri yendiğin gün seninle dans edeceğim ve yendi, yendi, yendi” dedi. İkili “Çemberimde Gül Oya” şarkısında dans etti.

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Yağmur altında Haluk Levent coşkusu

Türkü düeti

Gecede Özgür Can Çoban da sahneye çıktı. Haluk Levent, Çoban ile “Ahirim Sensin”, “Selanik Türküsü” ve “Bahça Duvarından Aştım” türkülerini söyledi.

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